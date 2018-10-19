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القاء قنبلة صوتية على منزل في شعب



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بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:

فجر هذا اليوم، قرب الساعة 04:00 في بلدة شعب، إلقيت قنبلة صوتية نحو منزل أحد السكان (46 عام).
لم تقع إصابات، أو أضرار.الخلفية لوقوع الحادث ما زالت غير واضحة.
محققو الشرطة يجمعون البينات والأدلة في المكان وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
القاء قنبلة صوتية على منزل في شعب




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