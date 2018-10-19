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يويفا يفتح تحقيقًا حول مباراة سان جيرمان وريد ستار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إنه فتح تحقيقا في أحداث شغب، خلال انتصار باريس سان جيرمان 6-1 على ريد ستار، في دوري الأبطال، الشهر الحالي.


ويواجه باريس سان جيرمان عقوبة، بسبب إشعال جماهيره للألعاب النارية، بالإضافة إلى أنه تم تغريمه 20 ألف يورو (22918 دولارا)، بسبب تأخر انطلاق المباراة.

وتم توجيه اتهامات للفريقين بعد المباراة، بسبب أحداث الشغب والهتافات المحظورة، باستاد بارك دي برينس.

وقال مكتب المدعي الفرنسي المختص بالجرائم المالية، الأسبوع الماضي، إنه يحقق في شبهة حدوث تلاعب في نتيجة المباراة، ونفى الفريقان ارتكاب أي خطأ.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث، في المجموعة الثالثة، خلف ليفربول، لكنهما يتساويان في عدد النقاط، بينما يأتي نابولي في الصدارة، ويحتل ريد ستار الصربي المركز الأخير.




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