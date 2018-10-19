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القضاء اللبناني يحقق مع الإعلامي هشام حداد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يخضع الإعلامي اللبناني الشهير، هشام حداد، لتحقيق قضائي بحضرة القاضي الأول في جبل لبنان، نيقولا منصور، فيما يخص بثه فقرة تلفزيونية "تنال من هيبة القضاء".


وبثت الفقرة في إطار برنامج "لهون وبس" الذي يقدمه حداد على شاشة تلفزيون LBC، بينما جرى التحقيق بحضور وكيل المتهم، المحامي أشرف موسوي.

وأسفرت الجلسة القضائية عن ترك حداد بسند إقامة، وإحالة الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بغرض إبداء المطالعة في الأساس بعد ختم التحقيق في الملف.

وبعيد انتهاء الجلسة، صرح حداد قائلا: "لم أكن أقصد ولم تكن لدي النية الجرمية بالإساءة إلى النائب العام التمييزي، ولا إلى هيبة القضاء"، كما أضاف الإعلامي: "الجسم القضائي فوق كل اعتبار".
القضاء اللبناني يحقق مع الإعلامي هشام حداد




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