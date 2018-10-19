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لماذا يزداد وزن الناس في الشتاء؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف علماء جامعة ماساتشوستس الأمريكية سبب زيادة وزن العديد من الناس في فصل الشتاء.


من الصعب تخفيض الوزن أو المحافظة عليه خلال موسم البرد في السنة. واتضح أن هذا مرتبط بالعمليات الجارية في الدماغ، ففي الشتاء، ينخفض إنتاج هرمون السيروتونين (هرمون السعادة) بصورة ملحوظة. ونتيجة لذلك، يزداد الشعور بالجوع ويبدأ الإنسان بتناول كمية كربوهيدرات أكبر من المعتاد من أجل كبح هذا الشعور.

كما لاحظ العلماء أن إنتاج هرمون السيروتونين ينخفض عند النساء في الفترة التي تسبق الحيض، وخلال هذه الأيام، تنجذب المرأة نحو الحلويات والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية. وكما هو معروف، تزيد هذه المواد من إنتاج السيروتونين.

وتؤثر أعياد رأس السنة في زيادة الوزن، حيث يقضي الجميع وقتهم حول موائد العيد التي تضم أطباقا شهية تجذب الجميع لتناولها. لذلك، ينصح الخبراء بالقيام بجولات يومية مشيا على الأقدام وبنشاط بدني، من أجل تحييد التأثير السلبي للموسم البارد.
لماذا يزداد وزن الناس في الشتاء؟




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