مصرع, جميل, عراقي, من, الطيرة, بحادث, اطلاق, نار, في, منزله,

لقي المواطن جميل عراقي بالستينيات من عمره , من سكان مدينة الطيرة , مصرعه جراء اطلاق النار عليه من قبل مجهولين في منزله بعد منتصف الليلة الماضية .

وبحسب المصادر الطبية انه اصيب بجراح بالغة نقل على اثرها الى مستشفى مئير في كفار سابا واعلنت الطواقم الطبية وفاته متأثرا بجراحه .كما وجاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة هذه الليلة بلاغ عن شخص مصاب إثر إطلاق نار في الطيرةهذا وأحيل المصاب الى مشفى مئير في كفار سابا وهو بحالة صعبة.لاحقا للأسف الشديد أعلن المشفى عن وفاته.أفراد من الشرطة وصلوا الى المكان وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.