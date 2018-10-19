تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 20:57:25 بسمة طبعون: رئيس المجلس رائد زبيدات يخصص ميزانية لدعم الطالبات والطلاب الجامعيين |  2018-12-27 20:49:13 لأول مرة- نتنياهو يزور البرازيل |  2018-12-27 18:42:04 مقتل شادية مصراتي 30عاماً رمياً بالرصاص في الرملة |  2018-12-27 17:23:35 مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع على شارع 90 |  2018-12-27 16:50:00 السلطة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل |  2018-12-27 16:50:00 سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش" |  2018-12-27 16:00:23 "اكتشاف ثوري".. السرطان لن يكون قاتلا |  2018-12-27 15:39:22 السجن 43 شهرا لشاب من جلجولية سافر لسوريا بمنطاد من الجولان وانضم لداعش واعتقله الجيس السوري |  2018-12-27 15:31:23 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة |  2018-12-27 15:09:13 إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان |  2018-12-27 14:23:22 الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ |  2018-12-27 14:20:27 مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !! |  2018-12-27 14:15:48 الإمارات تعيد افتتاح سفارتها اليوم في دمشق |  2018-12-27 13:44:41 صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس |  2018-12-27 13:27:01 سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع جميل عراقي من الطيرة بحادث اطلاق نار في منزله



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي المواطن جميل عراقي بالستينيات من عمره , من سكان مدينة الطيرة , مصرعه جراء اطلاق النار عليه من قبل مجهولين في منزله بعد منتصف الليلة الماضية .


وبحسب المصادر الطبية انه اصيب بجراح بالغة نقل على اثرها الى مستشفى مئير في كفار سابا واعلنت الطواقم الطبية وفاته متأثرا بجراحه .

كما وجاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:
تلقت الشرطة هذه الليلة بلاغ عن شخص مصاب إثر إطلاق نار في الطيرة
هذا وأحيل المصاب الى مشفى مئير في كفار سابا وهو بحالة صعبة.
لاحقا للأسف الشديد أعلن المشفى عن وفاته.
أفراد من الشرطة وصلوا الى المكان وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.




كلمات متعلقة

مصرع, جميل, عراقي, من, الطيرة, بحادث, اطلاق, نار, في, منزله,

تابعونــا

بسمة طبعون: رئيس المجلس رائد زبيدات يخصص ميزانية لدعم الطالبات والطلاب الجامعيين بسمة طبعون: رئيس المجلس رائد زبيدات يخصص ميزانية لدعم الطالبات والطلاب الجامعيين 2018-12-27 | 20:57:25

خصص مجلس محلي بسمة طبعون بقيادة الرئيس المنتخب رائد زبيدات، ميزانية خاصة لدعم...

مقتل شادية مصراتي 30عاماً رمياً بالرصاص في الرملة مقتل شادية مصراتي 30عاماً رمياً بالرصاص في الرملة 2018-12-27 | 18:42:04

لقيت شابة عربية مصرعها اثر تعرضها لاطلاق نار في مدينة الرملة مساء اليوم الخميس...

مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع على شارع 90 مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع على شارع 90 2018-12-27 | 17:23:35

لقي شخص مصرعه واصيب اخرين اثر حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وشاحنة في مفرق عين...

السلطة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل السلطة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل 2018-12-27 | 16:50:00

قررت الحكومة الفلسطينية اليوم وقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل،...

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة 2018-12-27 | 15:31:23

اصيب شاب بجراح متوسطة عصر اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة طمرة...

الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ 2018-12-27 | 14:23:22

صادق المجلس البلدي في الجلبوع يوم أمس بمشاركة رئيس المجلس عوفيد نور، ونائبيه...

صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس 2018-12-27 | 13:44:41

أصيب ستة مواطنين الخميس، في ثلاث حوادث منفصلة ناتجة عن المنخفض الجوي الممطر...

سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ 2018-12-27 | 13:27:01

جاء في بيان لوسائل الإعلام من الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم :"...

موجة برد شديدة تعصف في بلاد الشام.. ثلوج في لبنان ووفاة رضيعين سوريين وتحذير من الأسوأ في الأيام القادمة موجة برد شديدة تعصف في بلاد الشام.. ثلوج في لبنان ووفاة رضيعين سوريين وتحذير من الأسوأ في الأيام القادمة 2018-12-27 | 12:51:17

تضرب بلاد الشام، الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، هذه الأيام، موجة برد غير مسبوقة،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مزارعو البطوف سهل انحباس الامطار قلب المحصول القمح ينتظرون هطول احتراق سيارتين الفريديس الشرطة تحقق ملابسات الحادث اطفاء نار اخماد عامل منطقة صناعية حادث شاحنة مصرع مدينة الرملة ورشة عرعره نشأت ملحم قرية مروحية قوات أمن شرطة كبيرة تداهم حي الظهرات مجيد فرع سجين معتقل عائلة غربي شقيقن وفاة سجن ايلون مصلحة السجون تحقيق زيود السجن علاء ام الفحم 25 عاما محكمة عقوبة دهس محاولة قتل جنود مواطنين يهود طلاب كفر مندا بطيخ حلاوة قبل شرائه جهاز معهد وايزمان فحص شراء صالح عبد غره الحليم 4 قتلى حادث علي حليحل احمد رافع عواوده دارين تالحج الريحيانية عين الاسد عبد الله سهام سعيد عيد الاسد الجش كفر كنا طرق ازالة ورم سرطاني من رأس شابة عروس من مدينة حيفا مستشفى الجليل الغربي غاز اعتقالات توفير تزويد جمهور مداهمة بيوت محلات اغلاق عميل سري عرب سعد خطيب عرابة يهدم بيته بنفسه مدينة قريب من الشارع نظرة للمقعد الخلفي سيارة تمنع وقوع كارثة طواقم الاسعاف حر أجواء خماسينية ضبط اسلحة في ام الفحم اعتقال اب ابنه تفتبش بيت اصابة شاب عربي اطلاق نار يافا مستشفى شرطة حادث تحقيق طفيفة جولس مجلس محلي مصادقة ميزانية اجماع العام 2016
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com