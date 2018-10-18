بيتح, تكفا:, طعن, رجل, (40, عاماً), من, قبل, مجهولون, واصابته, بجراح, بالغة,

في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، وسيم بدر مساء اليوم الخميس أن الشرطة تلقت بلاغاً عن رجل قد طُعن في شارع عاموس في مدينة بيتاح تيكفا.

المصاب البالغ من العمر ( 40 عام)ا أحيل الى مشفى بلينسون لاستكمال العلاج حيث وصفت حالته بالحرجة.

ويبدو من التحقيقات الاولية بأن الخلفية لوقوع الحادث جنائية.

الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.