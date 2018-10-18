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سعد لمجرد يحاول الانتحار داخل السجن



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صحف نقلت أن سعد لمجرد حاول الانتحار داخل محبسه في فرنسا منذ اعتقاله بتهمة الاغتصاب، ومحاميه طلب من المدعي العام الفرنسي إيداع موكله في مصحة نفسية.. تعرف على المزيد حول الموضوع في العرض التالي!




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