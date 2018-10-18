الخاشقجي, وقميص, عثمان,

أخبار هامة كثيرة تصدرت العناوين هذا الأسبوع ذروتها اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا...

عملية اختفاء أو إخفاء هذا الصحفي السعودي تعتبر جريمة نكراء في حق الإنسانية وضد الصحافة وحرية الرأي عالميا.ما هي جريمة هذا الصحفي, الذي جاء من داخل النظام السعودي وهو ابن النظام وعمل مستشاراً خاصاً للملك وأيّد الحرب على سوريا واليمن, والتي عوقب عليها بالتصفية؟ بعد ظهوره في الإعلام الأمريكي مطالبا السعودية بإجراء إصلاحات لم ترق لوليّ العهد الذي لا يسمح بأيّ معارضة وكي يكون عبرة للآخرين قرر استعمال شريعة الغاب وتصفيته بعد إغوائه بالحضور الى القنصلية عن طريق شقيق وليّ العهد, السفير السعودي في واشنطن, والذي أقنعه أن كل شيء على ما يرام.محمد بن سلمان حاول أن يقدم نفسه على انه السياسي المُصلح الذي ينتظره الشعب, رغم ما ينسب إليه من إساءات نموذجية للحكم الدكتاتوري.بالإمكان إضافة الكثير من الأرقام القياسية في مجال السياسة العقيمة التي يتبعها بن سلمان, خاصة وأنه يؤمن بأن من يعارضه أو يطالبه بالإصلاحات يقترف جريمة لا تغتفر.هل أخطأ محمد بن سلمان بمراهنته على أمريكا والعالم بأن هذه القضية لن تثير زوبعة, أم أن كل شيء في السياسة وارد؟هل بدء الكونغرس الأمريكي التلويح بقميص عثمان وفي الطليعة السيناتور غراهام بالإطاحة ببن سلمان وتحميله المسؤولية؟بالإضافة الى هذا, هل سيتم تجميع القضية وإسقاط ما حدث على الآخرين بحجة عدم علم القيادة؟محمد بن سلمان يعتبر المجتمع الدولي والعدالة والرقم 45 (ترامپ) قابلة للشراء بمليارات الدولارات التي يملكها.. محمد بن سلمان ليس غبياً!!

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بدها شوية توضيح...

* هبوط اضطراري لطائرة ميلانيا ترامپ بعد تعرضها لمشكلة ميكانيكية.. بدون تعليق!!

* إنجاز الوزير چلعاد إردان بالسماح لإجراءات اسهل تتعلق بحملة تراخيص السلاح والتي تصل الى مئات الألوف تسهّل الطريق لحصول جرائم أكبر من بينها جرائم قتل النساء... غير مقبول وغير معقول!!

* على خلفية الشرطي الذي قتل زوجته بالسلاح. ليس بالأمر الجديد..

* في العالم العربي يتم تصفية المعارضين والصحفيين جسدياً وهنا تتم تصفية الصحفيين والمعارضين عن طريق التشهير بهم , تعددت الأساليب.. والتصفية واحدة ... واعذر من انذر.