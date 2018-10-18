وفد, أمني, مصري, يزور, غزة, بشكل, مفاجئ, ويلتقي, قيادة, حماس,

بحث وفد أمني مصري رفيع المستوى مساء اليوم الخميس، في مدينة غزة مع قيادة حركة (حماس) التهدئة والأوضاع الأمنية المتدهورة في ضوء التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان على غزة واستهداف قادة حماس.

وأفاد مصدر مصري بأنه "في إطار الجهود المصرية المستمرة وحرص القيادة السياسية على تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفِي ضوء حالة التوتر التي يشهدها قطاع غزة حالياً مع اسرائيل كلّف السيد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة اليوم وفد برئاسة وكيل الجهاز اللواء ايمن بديع وعضوية اللواء احمد عبد الخالق بالتوجه الى الاراضي الفلسطينية وإسرائيل للعمل على تهدئة الأوضاع وبما يسهم في سرعه إنجاز المصالحة الفلسطينية وتوفير المناخ الملائم للمجتمع الدولي تنفيذ تعهداته تجاه تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وبصفة خاصة قطاع غزة.