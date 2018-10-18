الاستخبارات, الأمريكية, مقتنعة, بدور, بن, سلمان, بجريمة, القتل,

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مسؤولي أجهزة الاستخبارات الأمريكية باتوا مقتنعين بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان له دور في "مقتل" الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، "أن الأمير محمد بن سلمان قد تكون له صلة بمسألة جمال خاشقجي".وأشارت الصحيفة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والأوروبية لم تجمع بعد أدلة دامغة بخصوص إصدار ولي العهد أوامر "بقتل" خاشقجي أو اختطافه ونقله إلى السعودية، إلا أنه "بمرور الوقت باتت الأدلة من الدرجة الثانية تزداد".وأكدت الصحيفة أنه لو تم الأخذ بالحسبان وجود سلطة كاملة للأمير محمد بن سلمان على أجهزة الأمن السعودية، فإنه يجعل من المستبعد تنفيذ مثل هذه العملية دون علمه.ولفتت الصحيفة إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تستعد لتقديم تقرير تقييمي إلى الرئيس دونالد ترامب عن الأمير محمد بن سلمان، وفقا للصحيفة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، وصفهم زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى السعودية "بهدف إيجاد حل دبلوماسي" بخصوص حادثة اختفاء جمال خاشقجي بـ "الكارثة".