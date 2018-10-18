يعمل الخبراء في شركة "روستيخ" الروسية على تصميم جهاز مزود بوظائف الذكاء الاصطناعي، سيستخدم في سيارات الإسعاف والطوارئ.

ومن المفترض أن يمكّن الجهاز المركبات من السير دون تشغيل الأضواء في ظروف الرؤية المحدودة وحتى في الظلام التام.ويتضمن الجهاز كاميرا فيديو داخلية فائقة الدقة ونظاما عاملا بالأشعة تحت الحمراء وبرنامجا للملاحة، لضمان صورة واضحة خلال السير.وقال الخبراء في الشركة إن الجهاز يمكن استخدامه أيضا في اليخوت والسفن الصغيرة.أما وظائف الذكاء الاصطناعي فتسمح بالتعرف على منشآت وأجسام غير مرئية في الظلام والضباب والدخان وعلى خلفية الأشجار والنباتات.وعلى سبيل المثال فإن الجهاز بمقدوره التعرف على حيوان استنادا إلى مكتبة إلكترونية للصور والرسوم الرقمية، والقيام بتتبعه إلى أن يختفي من مجال الرؤية البصرية.وقالت مديرة قسم المواصلات في شركة "روستيخ"، يكاترينا بارانوفا، إن الجهاز قائم على التكنولوجيا المستخدمة في الطائرات الحربية. ومضت قائلة: "نتوقع ألا يتمتع الجهاز بطلب كبير من قبل الوزارات والإدارات الحكومية فحسب، بل ومن قبل القطاع الخاص وبصورة خاصة من قبل الصيادين والسياح وأصحاب الزوارق واليخوت والسفن الصغيرة".ويبلغ وزن الجهاز 3 كيلوغرامات فقط، ما يسمح بتركيبه في جسم السيارة أو السفينة بواسطة مغناطيس. ويمكن التحكم فيه بواسطة هاتف ذكي.