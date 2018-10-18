حيل, ذكية, تجعلك, تشرب, الكمية, الكافية, من, الماء,

على الرغم من أهمية الماء لإبقاء الجسم رطبا، فإن هناك العديد من الأشياء التي تمنعنا من شرب كمية كافية من السائل، كازدحام جدول أعمالنا، أو نسيانا لذلك، وحتى خوفنا من المبالغة في الشرب خوفا من تكرار الذهاب للحمام، فما هي أفضل الطرق التي نستطيع من خلالها الحصول على الكمية الكافية من الماء، دون أن يكون ذلك مصدر إزعاج بالنسبة لنا؟

ويقترح موقع "هافنغتون بوست"، 8 استراتيجيات فائقة السهولة لشرب المزيد من المياه، بحيث نحصل على الكمية المطلوبة من السائل الضروري:كوب ماء بعد القهوةفي حين أن القهوة سائلة، فهي ليست مرطبة مثل المياه، لذا إذا كنت معتادا على شرب القهوة، فإنه ينصح بأن تتبع كل كوب قهوة بكوب من الماء، فذلك يمكن أن يحسّن رطوبة الجسم.الكثير من الثلجإن إضافة الكثير من الثلج إلى مشروباتك المفضلة وعصائرك، واحدة من الطرق التي تبقي جسمك رطبا، وتبعد عنك العطش، لا سيما الذي تتسبب به المشروبات الغازية.إضافة التوابلتعد إضافة الصلصة الحارة أو الفلفل إلى وجبتك إحدى الحيل لرفع كمية الماء التي عليك تناولها، فمعظم الناس يشربون الماء إذ ما أكلوا شيئا حارا.المكملات الغذائيةإذا كنت تتناول أدوية أو مكملات غذائية، فإن ذلك على الأرجح سيجعلك تشعر بالعطش، لذا ينصح الخبراء بشرب كوب كامل من الماء عند تناولها.الشرب من الشفاطةالشرب من الشفاطة يشجعك أكثر على تناول كميات كافية من المياه مما لو اعتمدت فقط على الزجاجة العادية أو الأكواب، فأنت لست بحاجة إلى فتح الزجاجة بين الفينة والأخرى، كما أن الشفاط مناسب للشرب وقت الاجتماعات.استخدام التطبيقات الذكيةيمكن أن تساعدك التطبيقات الذكية المتوفرة اليوم في تعزيز استهلاكك للماء، فهي ترسل لك إشعارا بضرورة تناول المياه إن نقصت عن الحد المطلوب. كما أن هذه التطبيقات تساعدك على قياس كمية المياه في جسمك.تنويع طرق الشربإذا وجدت أن شرب المياه بالطرق التقليدية مملا، فعليك التغيير. من خلال شرب المياه في أكواب مخصصة للمشروبات الغازية مثلا، فهذا سيجعلك تتلذذ بالمياه.