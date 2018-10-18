حيل, ذكية, تجعلك, تشرب, الكمية, الكافية, من, الماء,

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توصل بحث علمي بريطاني جديد إلى أن مكملات فيتامين D تحد من مخاطر أمراض الرئة...
أظهرت دراسة أن الأطفال الذين لديهم أمهات مكتئبات قد ينتهي بهم المطاف بالإصابة...
يقول المثل "نحن ما نأكل"، وهذا صحيح إلى حد كبير، إذ يضمن النظام الغذائي السليم صحة...
لم يعد الوقت عذرًا لعدم ممارسة الرياضة، حيث وجد بحثٌ جديد أنه حتى بضع دقائق...
تشير العديد من الدراسات الطبية إلى خطورة تناول الطعام ليلا، لكن الكثير من الأشخاص...
تشير العديد من الدراسات الطبية إلى خطورة تناول الطعام ليلا، لكن الكثير من الأشخاص...
يعاني الكثيرون خلال فصل الشتاء من أعراض البرد والتهاب الحلق وانسداد الأنف، بينما...
السكر والعسل من أكثر العناصر المستخدمة في التحلية، ويعتقد بعض مرضى السكري أن...
نجح جراح صيني في إجراء عملية جراحية معقدة باستخدام شبكة "5G" فائقة السرعة، في حدث هو...
الإصابة بالإنفلونزا تبدو مثل شر لا بد منه في فصل الشتاء، وبالتالي فإن الوقاية...