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ليفربول يغير رأيه بشأن مستقبل صلاح بعد تراجع مستواه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بات ليفربول منفتحًا على فكرة رحيل الدولي المصري، محمد صلاح، عن صفوفه مستقبلًا، بعدما كان رافضًا لهذا الأمر، لكنه وضع شرطًا كبيرًا للتخلي عن نجمه.



وذكر موقع "سبورت" الفرنسي أن ليفربول، ربما يوافق على مغادرة صلاح، في حال الحصول على 160 مليون يورو، من أي نادٍ يرغب في ضمه.


وقال الموقع إن وجهة صلاح القادمة قد تكون الليجا، خاصةً أن عملاقي الدوري الإسباني، برشلونة وريال مدريد، أبديا اهتمامًا بلاعب روما السابق، خلال الميركاتو الصيفي الأخير.


وكان مستوى صلاح قد تراجع هذا الموسم، حيث لم يحرز سوى 3 أهداف حتى الآن، في البريميرليج، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله مع الريدز، رغم أن عقده سينتهي في عام 2023.


وتبلغ القيمة السوقية لنجم ليفربول 150 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".




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