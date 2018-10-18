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علي سلام وقائمة ناصرتي : لن نرد الإساءة بالإساءة ولا الخطأ بالخطأ علينا أن ننتصر للناصرة وأصالتها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




جاء في بيان صادر عن علي سلام رئيس بلدية الناصرة وقائمة ناصرتي اليوم الخميس :" أيها الشباب الواعي الذي يتابع الاستحقاق الانتخابي لبلدية الناصرة للرئاسة والعضوية.

انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والايمان المطلق ان الناصرة أعلى من كل المناصب والوظائف نود من خلال هذا النداء أن نحكم العقل وتنتصر للأخلاق الحميدة والعادات والقيم النبيلة التي نتمسك بها في الناصرة.


لن نرد الإساءة بالإساءة ولا الخطأ بالخطأ علينا أن ننتصر للناصرة وأصالتها ورغم كل الطعنات والاشاعات والأقاويل والفبركات ما زلنا نقول وسنبقى, الانتخابات دوم واحنا مع بعض دوم , لن نعتدِ على أحد حتى اولئك الذين خرجوا عن النواميس المتبعة وتم اعتقالهم من قبل الشرطة نقول على القانون ان يأخذ مجراه والسلطات المعنية تعمل عملها في مثل هذه الحالات الشاذة الغريبة عن عادات الناصرة وأهلها ومجتمعنا العربي في هذه البلاد.


ندعو كل أهل المدينة وقد بقي ليوم الانتخابات أيام قليلة ان يحكموا العقل والضمير وننتصر للحق والتسامح والمحبة شأن أغلبية النصراويين.

وأن تسود روح المنافسة الشريفة دون اسفافٍ وقذفٍ وتشهير.

أدعو النشطاء الذين هم من ناصرتي قبل أي تيارٍ أخر وادعو الكوادر والشباب العاملين في الحراك الانتخابي عدم الانجرار وراء أي فتنه من أي مصدر كان وان نتعالى عن الخلاف ونسامح ونحن نعلم ان كل من يود ان يزرع الخصام ويهوج ويدخل المدينة في حالة من القيل والقال تترصده ايدي القانون وترصد تحركاته وتعاقبه .

دامت الناصرة حرة محبة تسودها الأخوة والسلام




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