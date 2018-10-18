نشرت صحيفة صباح التركية الخميس صورا قالت إنها للضابط السعودي ماهر عبد العزيز مطرب الذي اعتبرته صحف أمريكية وتركية "العقل المخطط لعملية قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي" بقنصلية بلاده في إسطنبول.

ويظهر في الصور الأربع التي نشرتها الصحيفة التركية، مطرب في عدة أماكن في اليوم الذي اختفى فيه خاشقجي بعد مراجعته القنصلية للحصول على أوراق رسمية.ففي الصورة الأولى يظهر مطرب ومعه عدة رجال، وهو يدخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول الساعة الـ9:55 صباحا بتاريخ الثاني من تشرين أول/أكتوبر، ويتبعه عدة رجال أي قبل ساعات من دخول خاشقجي للمبنى.وتظهر الصورة الثانية مطرب أمام منزل القنصل السعودي الساعة الـ16:53 من ذات اليوم، فيما يظهر، في الصورة الثالثة الساعة الـ17:15 في الفندق الذي نزل فيه بمنطقة ليفنت بإسطنبول ومعه حقيبة كبيرة.أما الصورة الرابعة فتقول الصحيفة إنها تظهر مطرب الساعة الـ17:58، وهو في مطار أتاتورك الدولي مستعدا لمغادرة البلاد.وتنقل الصحيفة عن مصادر أن مطرب "قام بإلغاء حجزه في الفندق الذي كان طلبه لأربعة أيام، قبل أن يتوجه مع ستة من أعضاء الفريق الذي كان يرافقه إلى المطار ويغادروا إلى القاهرة الساعة الـ18:20 على متن طائرة تابعة لشركة Sky Prime Aviation القريبة من الدولة"، وفق تعبير الصحيفة.