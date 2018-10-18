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البنك الدولي: نصف سكان الأرض فقراء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن البنك الدولي أن نصف عدد سكان العالم تقريبا يعيشون بأقل من 5.50 دولار يوميا، مع ارتفاع نسبة الفقراء في الاقتصادات الأكثر ثراء، وذلك على الرغم من التقدم المحرز في خفض معدلات الفقر المدقع.



وذكر التقرير الذي يصدره البنك الدولي مرتين سنويا، أنه أجرى دراسة أوسع نطاقا للفقر لمعرفة أماكن ضعف الدول، حتى إن كانت نسبة الذين يعيشون في فقر مدقع -أي الذين يكسبون أقل من 1.90 دولار يوميا- استمرت في التراجع في السنوات الأخيرة.


وبموجب المعايير الموسعة لتحديد الفقر، أفاد التقرير بأن أعداد الفقراء في أنحاء العالم لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول فيما ثمار النمو الاقتصادي يتم تقاسمها بشكل غير متساو في مناطق ودول.


وحتى مع تباطؤ النمو العالمي في السنوات الماضية، فإن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون في فقر تراجع بأكثر من 68 مليون شخص بين 2013 و2015، وهو رقم مواز تقريبا لعدد سكان تايلاند أو المملكة المتحدة.


ورغم التحسن، رأى التقرير أن الأنماط الحالية تشير إلى أن هدف البنك الدولي خفض الفقر المدقع إلى أقل من 3 في المئة من عدد سكان العالم بحلول 2030 قد لا يمكن التوصل إليه.




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