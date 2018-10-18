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صور - ضبط سلاح في الفريديس واعتقال شابين



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: القى افراد الشرطة بما فيهم من حرس الحدود القبض على مشتبهين ، تتراوح أعمارهما بين 19 و 28 عاما ، للاشتباه بهما بحيازة أسلحة وذخيرة  غير قانونية.


خلال التفتيش الذي اجراه افراد الشرطة بما فيهم حرس الحدود في منزل في بلدة الفريديس تم ضبط  مسدس وعشرات من حبات الذخيرة.


كما وتم القاء القبض على صاحب المنزل وشخص آخر مكث معه في المكان فاحيلا الاثنين الى التحقيق في مركز الشرطة  في زخرون يعقوب.


 هذا وسيحال المشتبهين الى محكمة الصلح في الخضيرة اليوم للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهما على ذمة التحقيق . 




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