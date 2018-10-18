صور - ضبط سلاح في الفريديس واعتقال شابين

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:أفراد من حرس الحدود...
قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو طلبًا جديدًا لتمويل نفقاته...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:نشاط مركز ومبادر به...
اصدرت اللجنة المركزية في العربية للتغيير بيانا جاء فيه: "منذ الاعلان عن حل الكنيست...
اعلن اولياء أمور طلاب صف البستان في حي البيار في ام الفحم اعلان الاضراب غدا...
اعرب رئيس أركان الجيش جادي ايزنكوت خلال زيارته لمستوطنات"غلاف غزة الثلاثاء" عن...
أعلن عضو الكنيست احمد الطيبي انفصاله عن القائمة المشتركة مساء اليوم الثلاثاء ,...
اندلعت النيران مساء اليوم الثلاثاء بعامود كهربائي مركزي على الشارع الرئيسي في...
عقدت بلدية عرابة جلستها لانتخاب نوابها، بحضور 13 عضوا في المجلس البلدي، وبمشاركة...
غالبًا ما ينجح معلم بمحاولته وينتهي شجار بين تلاميذه بصلحة بينهم ,لكن في إحدى...