جبارين, يطالب, المستشار, القضائي, بشطب, القوائم, العنصرية, في, الانتخابات, المحلية,

توجه النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقضاء البرلمانية، برسالة مستعجلة الى المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليط، مطالبًا ان يستخدم المستشار القضائي صلاحياته للعمل على شطب القوائم الانتخابية التي تعتمد الدعايات والاعلانات العنصرية في حملتها الدعائية لانتخابات السلطات المحلية القريبة. كما وتحدث جبارين مع المستشار القضائي للجنة الانتخابات المركزية، المحامي دين لفنيه، وعرض أمامه أمثلة من الاعلانات العنصرية.

وتطرقت الرسالة الى خطورة الاعلانات العنصرية ضد المواطنين العرب وخاصة في المدن المختلطة اليهودية-العربية مثل الرملة وحيفا ويافا ونتسيرت عيلت، مؤكدًا ان هذه الاعلانات تشكل تحريضًا على العنصرية وهي غير قانونية بحسب قوانين الانتخابات. وأضافت الرسالة ان مثل هذه الدعايات تمسّ بالمواطنين العرب وبالعلاقات بين سكان البلد الواحد، كما وانها تبث سموم الكراهية على اساس قومي".وأشار النائب جبارين في رسالته تحديدًا الى الحملات التحريضيّة لكل من حزبيّ البيت اليهودي والليكود، حيث شهدت كل من الرملة، يافا، تل أبيب، حيفا ونتسيرت عيليت تحريضًا غير مسبوق من قبل هذين الحزبين تجاه المواطنين العرب الّذين يسكنون في هذه المدن.وطالب جبارين في ختام رسالته المستشار القضائي بتفعيل صلاحياته بحسب القانون من اجل العمل على شطب القوائم الانتخابية التي تحرّض على العنصرية في حملتها الانتخابية، وبان يصدر تعليماته لكافة المسؤولين عن الانتخابات بمواجهة ظاهرة العنصرية لحزم وبشكل فوري.