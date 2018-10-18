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أخيرا.. آيفون "الرخيص" يصل الأسواق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أخيرا، وبعد انتظار دام أكثر من شهر، بدأ وصول أجهزة أبل أيفون XR، حيث من المنتظر أن يبدأ الجمعة تسليم الأجهزة للطلبات المسبقة، بينما سيتواجد الجهاز الحديث في المحال التجارية بدءا من السادس والعشرين من الشهر الجاري.



يأتي هذا بعد حوالي شهر على إعلان أبل، من مقرها في كوبرتينو بكاليفورنيا في 12 سبتمبر الماضي، عن سلسلة هواتفها الجديدة التي شملت أيفون "XS" و"XS" ماكس إلى جانب "XR".


ووفقا للمعلومات، فإن الهاتف الجديد "XR" سيحتوي على العديد من مزايا التكنولوجيا الجديدة، بما فيها شاشة ريتنيا السائلة قياس 6.1 إنشات، التي ستغطي الجهاز من الحافة للحافة.


بالإضافة إلى ذلك سيأتي الجهاز مزودا بتقنية الشحن اللاسلكي، ومعززا بمعالج "إيه 12 بيونيك" الجديد، المماثل للموجود في XS وXS ماكس، والذي يتفوق على كل أجهزة أندرويد في اختبارات السرعة.


المعروف عن هذا المعالج أنه سداسي النوى، اثنتان منها ترفعان من سرعته بنسبة 15 في المئة على الأقل، بينما النوى الأربع الأخرى تزيد من الكفاءة والسرعة وبالتالي تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 50 في المئة، ما يعني أن عمر البطارية أصبح أفضل وأحسن.


ورغم احتواء الجهاز على كاميرا مفردة 12 ميغابيكسل، على الجانب الخلفي للجهاز، فإنه يتضمن كل القدرات الإضافية مثل المؤثرات المعززة للعمق في الصور.


وتسمح ميزة التحكم بالعمق للمستخدم أن يضبط العمق في الصورة أثناء التقاطها وبعد التقاطها، كما ذكر موقع "ماك ورلد".


وتدعم الكاميرا أيضا ميزة التحكم بزاوية العدسة، كما تأتي معززة بمستشعر جديد كليا، الأمر الذي يساعد في خاصية التركيز التلقائي بسرعة أكبر.


ومن المزايا الأخرى في الجهاز خاصية التعرف على الوجه لفتح الجهاز عبر النظر إلى الشاشة، كما أنه مصمم لمقاومة الماء.


ويكمن الفارق الأساسي بين آيفون XR وبين آيفون XS في جودة الشاشة، إذ يأتي الأخير بشاشة سوبر ريتينا OLED بدقة شاشة أفضل من تلك التي توفرها الشاشة السوبر ريتينا السائلة. 


ويقدر سع آيفون XR بحدود 749 دولار، مقابل سعر آيفون XS الذي يبدأ من 999 أو 1099 دولار لـXS ماكس.


ويبدأ سعر آيفون XR من 3179 درهما في الإمارات، في مقابل 4229 درهما لآيفون XS، و4649 درهما لآيفون XS ماكس


كما يتميز آيفون XR بطرحه ألوان مبهجة عدة بينها الأزرق والأصفر وأحمر ومرجاني بالإضافة إلى الأبيض والأسود، بينما يأتي XS و XS ماكس بالفضي والرمادي والذهبي فقط.




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