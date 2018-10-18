تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-23 16:29:29 موسكو ترد على واشنطن.. وتكشف صاروخها الجديد للعالم |  2019-01-23 12:01:39 الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية |  2019-01-23 14:55:49 إسرائيل: إيران تحاول فتح جبهة عسكرية رابعة علينا |  2019-01-23 14:55:51 اكتئاب الأم يؤثر على صحة الأطفال الجسمانية والنفسية |  2019-01-23 13:11:40 احتفال لدعم أطفال جمعية فيرايتي في تل ابيب بمشاركة واسعة |  2019-01-23 13:03:10 مصرع الطفل حسن عرفات حيادره 4 سنوات من سخنين دهسا |  2019-01-23 12:01:16 طرعان- أعمال تخريب بمخزن وتحطيم نوافذ المكتبة العامة |  2019-01-23 11:57:49 المدير العام لوزارة التربية والتعليم يلتقي 25 مديرا من المجتمع العربي والبدوي لبحث آفة العنف |  2019-01-23 11:19:00 كفرمندا - اصابة خطيرة اثر انقلاب تراكتور بأرض زراعية |  2019-01-23 10:46:59 أوّل حالة انتحار بسبب لعبة "PUBG" في العراق |  2019-01-23 10:22:20 العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته |  2019-01-23 08:50:05 بعد أشهر من الحادثة.. كشف سبب وفاة سعوديتين بأميركا |  2019-01-23 08:48:20 نبيه بري يتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية خلال أسبوع |  2019-01-23 08:47:18 قتيلان وإحراق تمثال لتشافيز ومركز للشرطة في فنزويلا |  2019-01-23 05:59:00 الطقس - أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أحمد فهمي يدخل في مشاجرة مع المعلقين على انستغرام !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دخل الفنان أحمد فهمي في مشاجرة مع عدد من متابعي خطيبته الفنانة هنا الزاهد، والذين هاجموها بعد أن نشرت صورة تجمعها به.



 أحمد فهمي لم يتمالك نفسه عندما شاهد كم التعليقات السلبية على صورته التي تجمعه بهنا الزاهد، والتي كان أغلبها يرى أنهما لا يليقان معاً كثنائي، وأنه كان من الأفضل للعروس أن تجد عريساً أفضل يلائمها، فقام بالتعليق على أصحاب التعليقات السلبية، حتى أنه لم يتجاهل تعليق أحدهم والذي شبههما بثنائي شيري عادل ومعز مسعود، مما دفعه أيضاً للرد عليه


والمعروف أن هنا الزاهد قد شكت كثيراً من إصرار خطيبها على الرد على أصحاب التعليقات السلبية على منشوراته، حتى أنها صرحت من قبل في برنامج “MBC Trending” بأنها هددته بإغلاق حسابه إذا كرر تصرفاته التي تحرجها وتزعجها، لكنه لم يبالي بتهديداتها، بل إنه هذه المرة قام بالتعليق من خلال حسابها هي عبر “انستقرام” رافضاً السماح لمن يقومون بالتنمر الإلكتروني بإغضاب عروسه وجعلها تشعل بالإهانة.


الجدير بالذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد قد أعلنا تأجيل حفل زفافهما لفترة من الوقت، نظراً لإنشغال أغلب زملائهما بالعمل على مسلسلات رمضان 2019، وهما يريدان أن يحتفلا بعرسهما وسط أصدقائهما المشاهير.




كلمات متعلقة

أحمد, فهمي, يدخل, في, مشاجرة, مع, المعلقين, على, انستغرام, !,

تابعونــا

كيف ستكون عودة “أبو غالب” لمسلسل “باب الحارة”!؟ كيف ستكون عودة “أبو غالب” لمسلسل “باب الحارة”!؟ 2019-01-23 | 14:55:54

أعلنت شركة “ميسلون فيلم” المنتجة لمسلسل “باب الحارة”، أنّ الفنان السوري نزار...

تامر حسني يظهر بعضلات مفتولة… ومتابعينه يتهمونه بالحقن! تامر حسني يظهر بعضلات مفتولة… ومتابعينه يتهمونه بالحقن! 2019-01-23 | 12:41:11

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه على “انستغرام”، صورة جديدة ظهر فيها ببنية قوية...

إليسا تخطف الأنظار في دبي بإطلالة مختلفة إليسا تخطف الأنظار في دبي بإطلالة مختلفة 2019-01-23 | 10:24:43

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا في منتدى دبي الصحي، ظهر الإثنين 21 يناير، لتتحدث عن...

رغم حبها للأطعمة الدسمة.. إليكم سر رشاقة ياسمين صبري رغم حبها للأطعمة الدسمة.. إليكم سر رشاقة ياسمين صبري 2019-01-23 | 08:53:43

صادف اليوم ، عيد ميلاد الفنانة ​ياسمين صبري​ التي أكملت عامها الـ32. وتعتمد...

أحلام تتغزل بزوجها وتثير غضب الجمهور بفيديو جديد أحلام تتغزل بزوجها وتثير غضب الجمهور بفيديو جديد 2019-01-22 | 19:49:07

مرة جديدة، وقعت الفنانة أحلام في فخ السوشيال ميديا، حيث نشرت مقطع فيديو جديد مع...

ما علاقة بطل مسلسل وادي الذئاب بهجوم منبج في سوريا؟ ما علاقة بطل مسلسل وادي الذئاب بهجوم منبج في سوريا؟ 2019-01-22 | 14:55:26

وجد ممثل تركي شهير نفسه متهمًا بأنه أحد منفذي الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي...

الجمهور يقتحم المسرح أثناء غناء كاظم الساهر الجمهور يقتحم المسرح أثناء غناء كاظم الساهر 2019-01-22 | 13:15:17

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان العراقي...

أحمد السقا الممثل الاعلى أجرا في رمضان 2019 أحمد السقا الممثل الاعلى أجرا في رمضان 2019 2019-01-22 | 11:54:36

كشفت تقارير صحفية مصرية أن الممثل المصري ​أحمد السقا​ سيتقاضى أعلى أجر بين...

زوجة راغب علامة تخوض تحدي ال 10 سنوات على طريقتها زوجة راغب علامة تخوض تحدي ال 10 سنوات على طريقتها 2019-01-22 | 10:40:33

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خطفت السيدة ​جيهان علامة​ زوجة...

أمل بوشوشة تعود لطفولتها على الدراجة.. فيديو أمل بوشوشة تعود لطفولتها على الدراجة.. فيديو 2019-01-22 | 08:27:50

عادت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة لطفولتها، وعاشت لحظات ممتعة في نزهة نهارية،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids إنسانيتنا أقوى من حظركم الحركة الاسلامية القدس اصابات قنابل غاز مختبر تنمية مخدرات ماريحوانا بيت في مدينة حيفا الشرطة اعتقال مشتبه ضبط تفتيش مصادرة معدات تنمية ري زراعة مزبلة جديدة عبلين قرية غربي مجلس محلي شارع شق عائلة اطلاق مصرع نار حيفا تعرض حادث اصابة خطيرة الشرطة اسعاف البحث عن المشتبه lh[بطولة الخيول البلاد الحصان شبح البدو عرابة سباق الاول . المرتية عاصلةسقوط عامل ورشة شاطئ تمريم عكا سلطة اطفاء انقاذ تخليصه اضاءة هلال عيد رمضان كريم مدخل قرية الفطر مجلس محلي طرعان حركة اسلامية شجار كسيفة قتيلان عائلات مصرع مقتل رجل اصابة 16 اخرين النقب شرطة اسعافشاب القدس رافعة انقاذ حمامة عالقة شرفة منزل خطر حياته احتراق بيت سخنين اضرار جسيمة اصابات دون اضرار التحقيق 9 ضحايا عرب خلال عطلة عيد الفطر حاودث طرق قتيل غرق اصابة اطلاق نار حادث طرق مروع بين شاحنة سيارة خصوصية شارع 31 قرب القدس امرأة اسعاف شرطة محاولة تهريب مخدرات كيلو غرام سيارة شاهدوا القدس معليه ادوميم القدس الشمال شبيبة طرعان نفي يوسيف مباراة تنظيم اقامة مباراة قمة الغاء مصادقة على ملعب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com