أحمد, فهمي, يدخل, في, مشاجرة, مع, المعلقين, على, انستغرام, !,

دخل الفنان أحمد فهمي في مشاجرة مع عدد من متابعي خطيبته الفنانة هنا الزاهد، والذين هاجموها بعد أن نشرت صورة تجمعها به.

أحمد فهمي لم يتمالك نفسه عندما شاهد كم التعليقات السلبية على صورته التي تجمعه بهنا الزاهد، والتي كان أغلبها يرى أنهما لا يليقان معاً كثنائي، وأنه كان من الأفضل للعروس أن تجد عريساً أفضل يلائمها، فقام بالتعليق على أصحاب التعليقات السلبية، حتى أنه لم يتجاهل تعليق أحدهم والذي شبههما بثنائي شيري عادل ومعز مسعود، مما دفعه أيضاً للرد عليهوالمعروف أن هنا الزاهد قد شكت كثيراً من إصرار خطيبها على الرد على أصحاب التعليقات السلبية على منشوراته، حتى أنها صرحت من قبل في برنامج “MBC Trending” بأنها هددته بإغلاق حسابه إذا كرر تصرفاته التي تحرجها وتزعجها، لكنه لم يبالي بتهديداتها، بل إنه هذه المرة قام بالتعليق من خلال حسابها هي عبر “انستقرام” رافضاً السماح لمن يقومون بالتنمر الإلكتروني بإغضاب عروسه وجعلها تشعل بالإهانة.الجدير بالذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد قد أعلنا تأجيل حفل زفافهما لفترة من الوقت، نظراً لإنشغال أغلب زملائهما بالعمل على مسلسلات رمضان 2019، وهما يريدان أن يحتفلا بعرسهما وسط أصدقائهما المشاهير.