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اختفاء أثار الشاب ايمن الجمل (21 عاما) من اللد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعلنت الشرطة اليوم الخميس عن اختفاء أثار الشاب ايمن الجمل (21 عاما) من مدينة اللد .



وناشدت والشرطة  الجمهور المساعدة باعمال البحث عن الشاب الذي اختفت اثاره اليوم الخميس عندما شوهد اخر مرة في احد شوارع المدينة  .



لكل من يمتلك معلومات  الاتصال على الرقم 089782444 أو 100








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