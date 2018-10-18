اختفاء, أثار, الشاب, ايمن, الجمل, (21, عاما), من, اللد,

اعلنت الشرطة اليوم الخميس عن اختفاء أثار الشاب ايمن الجمل (21 عاما) من مدينة اللد .

وناشدت والشرطة الجمهور المساعدة باعمال البحث عن الشاب الذي اختفت اثاره اليوم الخميس عندما شوهد اخر مرة في احد شوارع المدينة .لكل من يمتلك معلومات الاتصال على الرقم 089782444 أو 100