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تخليص شاب علق داخل مبنى قديم في الكابري
2018-10-18 14:00:54
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تخليص شاب سقط عن ارتفاع وعلق داخل مبنى قديم في الكابري
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