تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 22:49:15 ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام |  2018-12-31 22:40:46 بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال |  2018-12-31 22:36:56 التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات |  2018-12-31 22:34:53 العالم يحتفل الليلة بالعام الميلادي الجديد 2019 |  2018-12-31 22:22:13 اصابة شاب جراء احتراق سيارة في جت المثلث |  2018-12-31 20:20:13 باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق |  2018-12-31 18:13:34 مدير مستشفى العائلة المقدسة د.ابراهيم حربجي:رفضنا شروط وزارة الصحة لانها تضر بالمستشفيات |  2018-12-31 18:11:46 ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس |  2018-12-31 13:42:14 شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار |  2018-12-31 15:39:32 في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا |  2018-12-31 15:21:35 المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. |  2018-12-31 14:00:48 خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني |  2018-12-31 13:10:32 فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد |  2018-12-31 13:04:49 فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية |  2018-12-31 13:02:00 عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

روبوتات تقدم لزبنائها مشروبات ساخنة في هونغ كونغ



  |     |   اضافة تعليق



روبوتات تقدم لزبنائها مشروبات ساخنة في هونغ كونغ




كلمات متعلقة

روبوتات, تقدم, لزبنائها, مشروبات, ساخنة, في, هونغ, كونغ,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الناصرة رجل علق تحت سيارة كراج المنطقة الصناعية محمود واكد اسماك قرش في شواطئ البلاد بحثا عن المياه الدافئةالشيخ سمير عاصي امام مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء جولة النقب قرى غير معترف بها اوضاع تهجير اقتلاع اعضاء قائمة مشتركة قداس احد الشعانين حيفا ايمن عودة المطران بقعوني حيفا كنيسة الكاثوليكهدم بيت النقب بيده تهديد غير المعترف بها السلطات مواطن يقوم اهله عراء تكريم المربية سميحة نصار مدينة تقاعد خروجها خدمة 35 عاما مشاركة واسعة أنباء اتصال هاتفي تركي سوري على مستوى قيادة معلومات عالمية حتراق 3 سيارات اضرار جسيمة دون اصابات شارع هشيطه ضبط اسلحة ذخيرة شمال البلاد منطقة شرطة مسدس بندقية الشيخ كمال خطيب امر منع سفر حارج البلاد وزير الداخلية كلية صفد شعارات عنصرية معادية للعرب الطلاب الشرطة تحق مجهولون حسام جبارين زلفة بيت سقوط طائرة على احتراق كليا زلفة قرية حسام جبارين مصرع عامل الناصرة يوسف جورج اسبانيولي سقوطه ارتفاع مصنع ريشون لتسيون مواجهات اغلاق شارع بوبس السادس الرئيسي الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com