عون, يبشّر, اللبنانيين:, الحكومة, قاب, قوسين, أو, أدنى,

بشّر الرئيس اللبناني ميشال عون، بقرب قيام الحكومة الجديدة بعد مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات النيابية والمخاض المعقّد لتشكيلها برئاسة سعد الحريري، الذي أعيد تكليفه بتشكيلها.

وقال عون للصحافيين أثناء قيامه بنزهة في حديقة القصر الجمهوري الكائن في بعبدا قرب بيروت اليوم الخميس: الحكومة قاب قوسين أو أدنى.وأإوضح الرئيس اللبناني أمام زواره: نعمل على ولادة حكومة وحدة وطنية وتحت هذا السقف تجري اتصالات الساعات الأخيرة.واعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان أن الحكومة تحتاج إلى عدة أيام، وأي حكومة غير متوازنة أو غير واقعية يُكتب لها الفشل، وقال: "تلقينا عرضاً من الرئيس المكلف لشغل وزارة العدل".