يوم, الزيت, والزيتون, في, مدرسة, البصلية, شفاعمرو‎,

نظّمت مدرسة البصليّة في شفاعمرو يوما خاصا للزيت والزيتون، يوم السبت 13.10.2018 وذلك من أجل غرس قيم العمل والنّشاط في نفوس الطلاب وتعزيز الانتماء للأرض، وتأصيل مفاهيم التراث والمحافظة على قيمتها، فكل مرب قام بمجموعة من الفعاليات مع طلاب صفّه خلال الحصتين الأولى والثانية منها: مشاهدة طرق قطف الزّيتون ("الجول" وغيرها) والتّعرّف على الأدوات المستعملة كالعصا ("الشّقشاقة") والفلات ("الشوادر") وغيرها، المشاركة في قطف الزّيتون، رصّ الزّيتون وكبسه، حل أوراق عمل خاصّة بالزّيتون.

بعد ذلك خرج كل صف الى كرم الزّيتون لدى طالب من طلاب صفّه، أو الى المحيط القريب وقاموا بالفعاليات التي من شأنها أن تحافظ على العادات والتّقاليد المتوارثة. وقد كان يوما ناجحا تكلّل بالبسمة التي ارتسمت على وجوه الطلاب.مديرة المدرسة السّيدة ياسمين خضر شكرت جميع المعلمين الذين بذلوا قصارى جهودهم من اجل إنجاح هذه الفعاليات، وخصت بالذكر المعلّمة هدى شحادة التي قامت بالتحضير لهذا اليوم والاشراف على جميع الفعاليات