تخليص, شاب, سقط, عن, جدار, وعلق, داخل, مبنى, في, الكابري,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي اليوم الخميس :" تمّ استلام بلاغ في محطة الإطفاء والإنقاذ في زفولون من نجمة داوود الحمراء حول شاب سقط عن جدار بارتفاع 5 امتار وعلق داخل مبنى قديم (مسجد سابقًا) بالقرب من المقبرة الجديدة في مدينة نهاريا (الكابري)، حيث لم يستطع الشاب تخليص نفسه بسبب اصابته.طاقما إطفاء وإنقاذ وصلا الى المكان، وتمكن رجال الإطفاء من فتح باب حديد محكم الاغلاق بجدار المبنى وتخليص الشاب المصاب واحالته للاستكمال العلاج الطبيّ.