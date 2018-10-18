نشر, مناقصة, لإقامة, متنزة, في, يافة, الناصرة,

بعد جهود حثيثة من قبل مجلس محلي يافة الناصرة، تم مؤخرًا نشر مناقصة لإقامة متنزه بين يافة الناصرة والمجيدل. ويشمل المتنزه: بارك ومسارات مضاءة للمشي وللدراجات، عرائش، مناطق خضراء، مواقع صخرية، مواقف للسيارات، ومواقع للإطلال على الطبيعية المحيطة.ومن الجدير بالذكر أن تكلفة المشروع ستبلغ أكثر من 4 مليون شيكل جديد. وستجري جولة للمقاولين في الموقع، يوم الاربعاء القادم.