اتهام, شابين, من, يافا, بمحاولة, السفر, للقتال, في, سوريا,

قُدمت الى المحكمة المركزية في تل ابيب اليوم، لائحتا اتهام ضد شابينمن سكان يافا، ونسبت اليهما محاولة مغادرة البلاد بصورة غير قانونية للقتال في صفوف تنظيمات إرهابية كداعش وجبهة النصرة او احرار الشام في سوريا.

صورة توضيحية ..

وتبين من التحقيقات انهما وصلا الى اسطنبول للقاء شخص تعرفا عليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهدف الانضمام الى هذه التنظيمات, الا ان الأخير قطع الاتصال معهما.وجاء في لائحتي الاتهام ان مشاركة مواطنين إسرائيليين في القتال في سوريا، تشكل خطرا ملموسا لأنه من شأن التدريبات العسكرية والمعتقدات الأيديولوجية التي سيتلقونها ان تستغل ضد إسرائيل.وأشارت اللائحتان كذلك الى خشية استقاء العناصر الإرهابية معلومات استراتيجية عن إسرائيل منهم، مستغلين كونهم مواطني الدولة.