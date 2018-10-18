صور.., تعرفوا, على, أجمل, مضيفة, طيران, في, العالم, !,

أطلق رواد شبكات التواصل الاجتماعي لقب أجمل مضيفة طيران في العالم، على مضيفة طيران شركة "AirAsia‎" للطيران، بعد أن نشر أحد الركاب صورتها على فيسبوك.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الراكب المعجب، جورج وونغ، نشر صورا للمضيفة، مايبل غوو، البالغة من العمر 24 عاما، وهي ترتدي الزي الرسمي الأحمر وتقدم رقائق البطاطا لركاب الطائرة. بعدها انتشرت الصور في وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم.وعبر رواد الإنترنت عن دهشتهم لجمال مصيفة طيران شركة "AirAsia". ومنهم من كتب تعليقا يقول: "كيف يمكنني شراء تذكرة طيران على رحلة من رحلات الشركة التي تتواجد فيها المضيفة الجميلة". ومنهم من كتب: "لو سافرت معها لضغطت على زر طلب المضيفة باستمرار أثناء الرحلة".وعلقت المضيفة مايبل غوو على ما حدث قائلة: "لا أفهم ردات الفعل على صوري. لكنني سعيدة جدا لقراءة هذه الكلمات الرقيقة".وأشارت المضيفة الجميلة إلى أنها تمارس الرقص في أوقات الفراغ وتحب السفر حول العالم. وقالت: "أنا فقط أريد أن أكون مضيفة جيدة وأن أجعل سفر الآخرين أكثر راحة".