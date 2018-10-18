تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 15:39:32 في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا |  2018-12-31 15:21:35 المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. |  2018-12-31 14:00:48 خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني |  2018-12-31 13:42:14 شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار |  2018-12-31 13:10:32 فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد |  2018-12-31 13:04:49 فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية |  2018-12-31 13:02:00 عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" |  2018-12-31 12:54:33 سلطة الإطفاء والإنقاذ تقدّم محاضرة ارشادية للمسنين في عرابة |  2018-12-31 11:54:57 اعادة فتح المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية |  2018-12-31 11:50:09 أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018 |  2018-12-31 11:34:37 قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا |  2018-12-31 11:18:56 انخفاض 18% بعدد ضحايا حوادث الطرق العرب مقارنة ب2017 |  2018-12-31 11:16:19 الولايات المتحدة تخرج رسميا من اليونيسكو |  2018-12-31 10:52:44 عشية احتفالات رأس السنة - الشرطة تحذر السائقين وتؤكد انها ستنتشر بقوات معززة في اماكن الترفيه .. فيديو |  2018-12-31 10:22:33 نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قبل 10 أيام من الكلاسيكو .. قرعة لحضور المباراة مجانا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أطلقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، قرعة للفوز بتذاكر لحضور مباراة "الكلاسيكو" بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، المقررة في الـ28 من الشهر الجاري على أرضية ملعب "كامب نو".



وفتحت الرابطة الإسبانية باب المشاركة للفوز بتذاكر مجانية لحضور المباراة، بالإضافة إلى تذاكر الطائرة والإقامة لشخصين بفندق في برشلونة.


ويمكن المشاركة في القرعة من خلال الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".


تجدر الإشارة إلى أن المباراة تدخل ضمن منافسات الأسبوع العاشر من "الليغا".




كلمات متعلقة

قبل, 10, أيام, من, الكلاسيكو, .., قرعة, لحضور, المباراة, مجانا,

تابعونــا

اللاعب علي خطيب يوقع في مكابي الاخاء الناصرة اللاعب علي خطيب يوقع في مكابي الاخاء الناصرة 2018-12-31 | 15:45:20

وقع فريق الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة مع اللاعب الشفاعمري علي خطيب...

صفقة مودريتش تعود للواجهة.. وإنتر ميلانو يعترف صفقة مودريتش تعود للواجهة.. وإنتر ميلانو يعترف 2018-12-31 | 12:50:30

عاد الحديث مرة أخرى عن انتقال نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا،...

هدافو 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق هدافو 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق 2018-12-31 | 11:50:16

أفضل هدافي عام 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق تاريخ النشر:31.12.2018 | 06:50...

راموس ينهي العام 2018 بلا بطاقة حمراء راموس ينهي العام 2018 بلا بطاقة حمراء 2018-12-31 | 10:08:43

أنهى الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد عام 2018 ، دون الحصول على أي بطاقة...

غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم 2018-12-31 | 08:34:35

قبل 3 أيام فقط من مباراة القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي...

إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش 2018-12-30 | 18:55:00

كشف بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، حقيقة عودة البرتغالي جوزيه...

رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" 2018-12-30 | 13:03:07

يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر...

برشلونة يثق في ضم "فاران الجديد" برشلونة يثق في ضم "فاران الجديد" 2018-12-30 | 11:19:26

ينتظر برشلونة الإسباني بداية العام الجديد بفارغ الصبر، حيث سيبدأ النادي...

جوارديولا: ليس لدي معلومات عن صفقة ريال مدريد جوارديولا: ليس لدي معلومات عن صفقة ريال مدريد 2018-12-30 | 08:19:58

نفى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، معرفته بأي تفاصيل جديدة...

ليفربول يمزق شباك آرسنال ويرسخ هيمنته على البريميرليج ليفربول يمزق شباك آرسنال ويرسخ هيمنته على البريميرليج 2018-12-29 | 23:52:13

استعرض ليفربول قوته أمام ضيفه آرسنال، اليوم السبت، ليسحقه (5-1)، على ملعب "أنفيلد"،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمود خديجة السجن بلدية قلنسوة رئيس بلدية ابتزاز تهديد ادانته طعن 3 اشخاص ريشون لتسيون مجهول استنفار الشرطة اصابات متفاوته بالغة اضراب جزئي عكا محلات فتحت ابوابها تعمل كالمعتاد يوم الارض الخالد عبوة حريق شارع صلاح الدين القدس محكمة الصلح الشرطة مدخل الرينة اصابتان شابين خطيرة متوسطة دراجة نارية سيارة خصوصية حادث طرق فيديو عضوه تناسلي مدير مدرسة منطقة حيفا الملمين فصل ربي مجموعة اطلاق نار طالبة القدس الشرطة محاولة تنفيذ عملية طعن فلسطيني مشتبه اقتحام شقة شابة جارته سرقة ملابسها الداخلية نرجيله اعتقال أب رضيعة تدخن رفع فيديو على الفيسبوك الشرطة سديل اشرف عازم وفاة الطفلة الطالبة تفج مدينة الطيبة تعيين دراوشة عزيز مستشفى رمبام قسم الطوارئ طب باطني امراض قلب رهط تنكيل امرأة زوجته رجل وثاق حبس غرفة مغلقة عنف عائلة داخل غرق مصرع رجل 50 عاما شاطئ توفيق آغا البحر قرب نهاريا شفي تسيون قرية المزرعة شعرة الرسول الكريم محمد مسجد الجزار عكا مدينة البلدة احياء ليلة القدر تساقط ثلوج جبل الشيخ تزلج موقع اغلاق تراكم امطار الطقس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com