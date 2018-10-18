ملحم, زين:, سعد, المجرّد, بريء, وهناك, مؤامرة, ضده,

كشف الفنان ملحم زين عن رأيه بسجن الفنان سعد مجرد للمرة الثانية بتهمة التحرش، وقال ضمن برنامج “تحت السيطرة” مع الإعلامية أروى عبر قناة الجديد: “هناك مؤامرة ضد الفنان سعد المجرد، سعد شخص مؤمن، وهناك من يريد تدميره بسبب النجاحات التي يحققها”.

تابعونــا

معتصم النهار يكشف سراً من أسرار نجاحه في التمثيل 2019-01-11 | 14:41:09 شارك الممثل السوري ​معتصم النهار​ متابعيه مقولة للممثل والمخرج الروسي ومعلم...

بعد إهانته لها بألفاظ حادة … نيللي كريم ترد على طليقها 2019-01-11 | 12:50:27 ردت النجمة نيللي كريم على إهانة طليقها له بكلمات قاسية وألفاظ حادة واتهامه لها...

صور .. “ديانا” الليدي السعودية التي خطفت قلب أحمد جمال 2019-01-11 | 11:00:39 خبر خطوبة “أحمد” و”ديانا” قابلته ردود أفعال متباينه على “السوشيال ميديا”، ما...

مباراة شطرنج بين تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني 2019-01-11 | 08:42:22 لا يبخل النجم السوري تيم حسن في التعبير عن حبه لزوجته الإعلامية المصرية وفاء...

قمر تثير الجدل بإطلالتها “الجريئة” في مصر 2019-01-10 | 16:45:48 تألقت الفنانة اللبنانية قمر خلال إحيائها حفل رأس السنة في مصر، حيث ارتدت “jumpsuit”...

بعد تعرضها لوعكة صحية.. أحلام تخرج عن صمتها فماذا قالت؟‎ 2019-01-10 | 15:22:34 بعد ان وضعت الفنانة ​أحلام​ الجمهور بحالة من القلق على وضعها الصحي، حيث نشرت على...

محمد حماقي يطرح أول أغنية من ألبومه الجديد "كل يوم من ده" 2019-01-10 | 12:54:32 طرح الفنان المصري ​محمد حماقي​ أول أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "كل يوم من...

صور .. ماذا قصدت نادين الراسي بـ”81 يوم” ؟ 2019-01-10 | 11:15:45 علقت الممثلة ​نادين الراسي​ على منشور أحد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي...

إليسا تبارك لـ نجوى كرم بإنضمامها الى “روتانا” 2019-01-10 | 10:03:00 بعد أن أثارتا الجدل بتصريحاتهما حول عدم تلقي الفنانة اللبنانية ​إليسا​ أي اتصال...