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ملحم زين: سعد المجرّد بريء وهناك مؤامرة ضده



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الفنان ملحم زين عن رأيه بسجن الفنان سعد مجرد للمرة الثانية بتهمة التحرش، وقال ضمن برنامج “تحت السيطرة” مع الإعلامية أروى عبر قناة الجديد: “هناك مؤامرة ضد الفنان سعد المجرد، سعد شخص مؤمن، وهناك من يريد تدميره بسبب النجاحات التي يحققها”. 





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