ام, الفحم, :, قائمة, نور, المستقبل, تجتمع, مع, النساء, بحي, المحاجنة,

نظمت قائمة نور المستقبل صباح اليوم لقاءً نسويا ًبحضور رئيس بلدية أم الفحم الشيخ خالد حمدان ومرشحة نور المستقبل السيدة نادية شريدي، في مقر القائمة في حي المحاجنة.

هذا وتحدث الشيخ خالد حمدان عن أهم الانجازات التي حققتها ادارته خلال الدورة الحالية وقال أن انجازات كبيرة كانت خلال هذه الدورة كبناء المدارس، توزيع المنطقة الصناعية، افتتاح قاعة المسرح الجماهيري، ادخال حيي عين جرار والعرايش الى التخطيط السريع " الفتمال" ... . هذا واضاف الشيخ خالد حمدان ان نور المستقبل تملك تصورا مستقبليا للكثير من الامور ذات العلاقة بالعمل البلدي فضلا عن نيتها اتمام الكثير من المشاريع التي تم الشروع بها .يشار الى أن الحضور كان لافتا جدا، وقد قامت بعض السيدات بطرح العديد من الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بالخدمات والمرافق .