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الغموض يسيطر على جاهزية جاريث بيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحوم الشكوك حول مدى جاهزية الويلزي جاريث بيل، للمشاركة مع فريقه ريال مدريد الإسباني، خلال المباريات المقبلة.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن بيل يشكل حالة ذعر لريال مدريد، قبل خوض الكلاسيكو أمام برشلونة، في 28 أكتوبر/تشرين أول الجاري.


وطلب بيل، التبديل خلال ديربي مدريد، كما عانى من بعض المشاكل في منطقة الفخذ، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، ولم يشارك مع منتخب بلاده أمام إسبانيا وأيرلندا.


وظهر بيل، في تدريبات ريال مدريد، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، لكنه عاد أمس إلى صالة الألعاب الرياضية، ولا زالت حالته مجهولة بالنسبة للنادي الملكي.


ولا يريد الملكي، المخاطرة بجاريث بيل، رغم حاجة الفريق الشديدة لخدماته، لكن المؤشرات تؤكد أن اللاعب قد يتواجد على مقاعد البدلاء أمام ليفانتي، وربما يشارك في مباراة فيكتوريا بلزن بدوري الأبطال، لمعرفة مدى جاهزيته قبل الكلاسيكو.


وعلى الرغم من شعور اللاعب بالإرهاق في العضلات، إلا أن منتخب ويلز، وجه له دعوة، الأسبوع الماضي، لكنه لم يشارك في أي دقيقة أمام إسبانيا وإيرلندا.




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