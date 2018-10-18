الغموض, يسيطر, على, جاهزية, جاريث, بيل,

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صرح أولي سولشار مدرب مانشستر يونايتد إن بول بوغبا لاعب الوسط ربما سيكون جاهزا...
لن يكون بمقدور أستراليا ارتكاب المزيد من الأخطاء عندما تواجه اليوم فلسطين...
استبعد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد المقال، نفسه من قائمة...
طلبت شرطة ولاية نيفادا رسميا من السلطات الإيطالية الحصول على عينة من الحمض النووي...
بلغ منتخب الأردن رسمياً دور الـ16 في كأس آسيا، بعدما حسم ديربي الشام لصالحه وحقق...
يبدو أن مسلسل عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة قد وصل إلى حلقته...
يبدو أن لاعب الوسط الإسباني، إيسكو، قد بدأ يضيق ذرعا باستراتيجيات مدرب فريقه ريال...
تعمل إدارة برشلونة الإسباني جاهدة لإعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف...
ذكرت تقارير صحافية إيطالية اليوم أن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين توصل إلى...
أفادت تقارير إسبانية بأن نادي ريال مدريد يعتزم فرض عقوبة مالية على نجمه الويلزي...