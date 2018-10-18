التفاصيل, الكاملة, لحالة, سعد, لمجرد, في, السجن, بعد, محاولته, الإنتحار,

بعد أن حاول الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ الإنتحار داخل سجنه في فرنسا، بعد تدهور حالته النفسية، تقدم محاميه جان مارك فديدا بطلب عاجل إلى المدعي العام الفرنسي، لإيداع لمجرد مصحة نفسية، بدلاً من إعتقاله في السجن، مؤكداً أنه يملك تقارير طبية رسمية تفيد بمعاناة سعد من مرض الإكتئاب الحاد، ويحتاج لعلاج سريع ومتابعة تحت إشراف طبي.وأكدت صحيفة الخبر الجزائرية أن حالة لمجرد النفسية تزداد سوءاً، وقد حاول الإنتحار في باريس خلال إعتقاله للمرة الأولى في التهمة الموّجهة إليه بقضية الإغتصاب.من جانبه، أكد أحد أصدقاء لمجرد أنه تراوده فكرة الإنتحار بعد توالي تهم الإغتصاب عليه، فيما لا يزال يحمل آثار محاولة الإنتحار في معصم يده اليسرى.