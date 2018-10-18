تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-19 18:10:28 مجلس الطلاب الموحد يلتقي رئيس بلدية الناصرة |  2019-01-19 18:08:50 رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي يتعهد بالوقوف بجانب عائلة صفوري بعد هدم منزلها |  2019-01-19 17:55:42 سناتور امريكي يأمل في تبطيئ وتيرة انسحاب القوات الامريكية من سوريا |  2019-01-19 18:00:12 اصابة رجل اثر شجار عائلي في نحف |  2019-01-19 15:16:39 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 |  2019-01-19 15:10:37 اصابة امرأة من سالم بعيار ناري |  2019-01-19 12:37:49 بعد “الفيديو الفاضح” منى فاروق توضح |  2019-01-19 12:28:53 عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها |  2019-01-19 12:25:43 مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 |  2019-01-19 12:22:45 مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم |  2019-01-19 10:39:26 هرمون ينتجه الجسم خلال ممارسة الرياضة يعالج هذه الأمراض |  2019-01-19 10:36:41 زوجة إيكاردي تلقي بالكلمة الأخيرة في مسلسل التجديد |  2019-01-19 10:34:50 اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات |  2019-01-19 10:30:25 اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة |  2019-01-19 08:10:50 مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر |

الرئيسية | اجتماعيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فعاليات بعنوان - الحياة ليست لعبة أولاد بمدرسة التسامح بام الفحم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 قامت إدارة مدرسة التسامح الشاملة – الجناح الاعدادي في ام الفحم بالتعاون مع  شركة "تجارب تغير الحياة – إل .سي .آي" بفعالية مميّزة تكافح العنف وتساهم في تطوير المناخ الصفي الأمثل، وذلك يوم أمس الأربعاء، وذلك بهدف تدريب الطلاب على طرق التعامل الأمثل، ونشر قيم التفاهم والتسامح بين الطلاب.



حيث تم عرض فيلم "الحياة ليست لعبة أولاد" لطلاب طبقة السوابع الذين عاشوا تجربة متعددة الحواس وثلاثية الأبعاد بإثارتها وتميزها لتحاكي فكر الطالب وخياله والتي تساعده من خلال قصة الفيلم في الحفاظ على علاقات طيبة مع زملائه والحد من ظاهرة العنف التي تواجهه لتخرجه من الدائرة المغلقة وانفتاحه للغير.  


كما ساهم العرض بتجاوب الطلاب وحثهم على النقاش ، مما أثّر ايجابيا عليهم في كل ما يتعلق بعملية اتخاذ القرار. وما يدور حوله من أسئلة ونقاش بحيث استلم كل طالب جهاز تصويت الكتروني وقاموا  بإبداء آرائهم والاجابة عن عدة أسئلة عُرضت أمامهم.


هذا وأكد مدير المدرسة المربي عبد الباسط محاميد أن نشاطاتنا المنهجية واللامنهجية بالتعاون مع الاستشارة التربوية تأتي لتؤكد دائما التزامنا بالتعليم المغاير الذي يقوم بتطوير القدرة على التفكير وتشجيع التنمية الشخصية للطالب وحثه على  الابتكار والتعلم الذاتي . وأنّ عروضا مماثلة التي يشاهدها الطلاب لها نتائج فاعلة وايجابية في اكساب الطالب عدة طرق وأساليب قد تخلصه من مشاكل تواجهه كما تخلق معرفة جديدة ذات صلة بعالمه الشخصي وبالحياة المحيطة به سواء التعليمية أو الاجتماعية . 




كلمات متعلقة

فعاليات, بعنوان, -, الحياة, ليست, لعبة, أولاد, بمدرسة, التسامح, بام, الفحم,

تابعونــا

فعالية عن الايدز في مدرسة أورط حلمي الشافعي عكا فعالية عن الايدز في مدرسة أورط حلمي الشافعي عكا 2019-01-15 | 11:52:50

قام طلاب مدرسة اورط حلمي شافعي عكا، بمبادرة من مركزة العلوم نيفين ابورومي...

منافسة قوية لدوري المعسكرين في مدرسة أورط الشافعي عكا‎ منافسة قوية لدوري المعسكرين في مدرسة أورط الشافعي عكا‎ 2019-01-10 | 12:49:51

نظمت أسرة التربية البدنية (دوري المعسكرين) الرياضي في القاعة الرياضية على مدار...

بلدية عكا تنهي أعمال الترميم في روضة عباد الشمس في عكا القديمة بلدية عكا تنهي أعمال الترميم في روضة عباد الشمس في عكا القديمة 2019-01-09 | 10:12:47

أنهت بلدية عكا أعمال الترميم الواسعة التي قامت بها في روضة عباد الشمس في عكا...

انتخاب الهيئات في مجلس طلاب الناصرة البلدي الموحد انتخاب الهيئات في مجلس طلاب الناصرة البلدي الموحد 2019-01-08 | 14:56:32

في اجواء ديمقراطية ونزيهة ومميزة، فاز الطالب احمد أبو ربيع برئاسة مجلس طلاب...

اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين 2018-12-28 | 10:47:11

على انغام الموسيقى واجواء رائعة اختتمت الليلة الماضية في مدينة سخنين فعاليات...

فعاليات واحتفالات مميزة في زهراء الناصرة نهاية الفصل الأول فعاليات واحتفالات مميزة في زهراء الناصرة نهاية الفصل الأول 2018-12-27 | 11:46:12

اختتمت مدرسة الزهراء في الناصرة الفصل الأول من العام الدراسي بفعاليات وبرامج...

طلاب العاشر "المتميزون" من كابول يوزعون الحلوى مع بابا نويل في حيفا طلاب العاشر "المتميزون" من كابول يوزعون الحلوى مع بابا نويل في حيفا 2018-12-24 | 10:51:03

قام طلاب الصف العاشر المتميزون من ثانوية كابول بمرافقة المهرج الطبي الحيفاوي...

أمسية ثقافية "ليلة العلماء" في مدرسة الامل المشهد أمسية ثقافية "ليلة العلماء" في مدرسة الامل المشهد 2018-12-24 | 10:49:19

تزامناً مع نهاية الفصل الدراسي الأول وتمجيداً لأهمية العلم والعلماء، نظمت مدرسة...

أجواء إحتفالية بنهاية الفصل الأول في ثانوية يافة الناصرة أجواء إحتفالية بنهاية الفصل الأول في ثانوية يافة الناصرة 2018-12-24 | 08:48:00

إن المشاركة والتواصل والتعاون بين الأهل والمدرسة يساهم في تحسين العملية...

أجواء ميلادية إحتفالية في المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة‎ أجواء ميلادية إحتفالية في المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة‎ 2018-12-21 | 09:20:18

مع إنتهاء الإمتحانات وبمناسبة إختتام الفصل الدراسي الأول وخروج الطلاب إلى عطلة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طعن جندي كطريات ت سلاح سرقة من اطلاق نار اصابة مقتل استشهادمانشسترسيتيبث مباشرمباشر يلا كورة اون لاينمشاهدة مباراةتساقط ثلوج جبل الشيخ موقع مفتو تزلج زوار استقبال اطلاق نار سيارة جاثمة ام الفحم مجهولون اضرار دون اصابات الشرطة تحققأورط الكرمل في حيفا مدرسة تحتفل تخريج الفوج ال 44 من طلابها احتراق سيارة شفاعمرو النيران المركبة الشرطة تحقق حريق هائل عرابة لوطم الجليل الاعلى اشتعال النار اضرار اطفاء اخماد اهالي حي وادي العين قرية عرابه اغلاق شارع احتجاج غرق بيوت اسفلترجا اغبارية حركة ابناء البلد اعتقال تفتيش ممتلكات بيت ام الفحم الشرطة وادي عارةاعتقال عمال فلسطينيين بدون تصاريح عمل اقامة اسرائيل الشرطة تمديد اعتقال مشتبه جان شموئيل الخضيرة المثلث منطقة عربي علاء زيود محاميد ام الفحم المحكمة حيفا حادث طرقابراهيم نابلسي اتهام حسين حسن اطلاق نار قتل عبلين خلاف عائلات القرية تكريم اطباء ممرضين سخنين بلدية مازن غنايم مباشر رونالدو ميسي نيمار الكرة الذهبية افضل لاعب في العالم 2015 الشيخ رائد صلاح رئيس حركة دخوله سجن وداع ام الفحم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com