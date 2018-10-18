لجنة, التوجيه, :, الاحد, القادم, مظاهرة, احتجاجية, لنصرة, العراقيب,

أقرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب خلال اجتماعها الدوري بداية الأسبوع في قرية العراقيب سلسلة من النشاطات النضالية لمساندة قرية العراقيب وتعزيز صمودها وخصوصاً على ضوء الهجمة المستمرة من السلطات على العراقيب وأهلها.وتبدأ هذه النشاطات بمظاهرة حاشدة عصر الاحد القادم 21/10/2018، بالتزامن مع الوقفة الأسبوعية لقرية العراقيب على المفرق الجنوبي لمدينة رهط الساعة (16:30) بعد الظهر، وسيُعلن لاحقاً عن بقية الفعاليات والنشاطات بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب.تأتي هذه الفعاليات والنشاطات الشعبية بالتزامن مع تداول قضية الشيخ صياح الطوري في المحكمة العليا التي ستبت في الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع عن الشيخ صياح على الحكم الصادر بحقه بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر.ومن هنا، تدعو لجنة التوجيه الاهل في النقب والبلاد عامة الى المشاركة الفورية في مظاهرة الاحد والتواجد المكثف في قرية العراقيب خلال الأيام والاسابيع المقبلة.