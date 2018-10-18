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فيديو - 3 قتلى بحادث طرق على شارع 90 قرب البحر الميت
2018-10-18 11:52:06
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3 قتلى بحادث طرق على شارع 90 قرب البحر الميت
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