نادين, الراسي, توضح, حقيقة, تعاطيها, للمخدرات,

ردت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، على الأخبار التي نشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة حول تعاطيها للمخدرات.

نادين الراسي، قالت خلال تصريحات صحفية: «إنها لم تتعاط يومًا أي أنواع من المخدر، وبسبب انتشار هذه الشائعة و إنها ذهبت برفقة والدتها وأجرت اختبارًا، بعدما سمعت عددًا من المحيطين بها يتكلمون عن الموضوع، والنتيجة جاءت سلبية لأنها لم تتعاط في حياتها المخدرات».وأضافت: «أنها لم تتعاط أي نوع من المخدر، إلا بعض المهدئات الطبية التي نصحها الأطباء بها نتيجة ضغوط الشغل عليها».وتابعت: «أن جمهورها يعلم أنها تعاني من بعض المشاكل الصحية مع الكبد، كما أنها تعاني من مشاكل أخرى في القلب».وعن حالتها النفسية قالت: «إنها تمر بحالة صعبة لكنها واجهت مشاكلها بحزم، وعن الذين يتهمونها بنشر غسيلها الوسخ على صفحات السوشيال ميديا فقالت، إنها عندما لا ترد عليهم يصفونها بالمتكبرة».وأضافت: «هول الدكاكين شو بدي فيهم يفكو عن صرمايتي».أما عن أزمتها الأخيرة مع نجلها مارك، قالت: «إن ابنها مارك لم يضربها، لكنها غضبت كثيرًا عندما صرخ بوجهها، فدخلت “جروب”، فيه مجموعة من أصدقائها وفتحت قلبها لهم، لكن أحدهم سرب المقطع الصوتي».