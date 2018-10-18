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نادين الراسي توضح حقيقة تعاطيها للمخدرات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ردت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، على الأخبار التي نشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة حول تعاطيها للمخدرات.



نادين الراسي، قالت خلال تصريحات صحفية: «إنها لم تتعاط يومًا أي أنواع من المخدر، وبسبب انتشار هذه الشائعة و إنها ذهبت برفقة والدتها وأجرت اختبارًا، بعدما سمعت عددًا من المحيطين بها يتكلمون عن الموضوع، والنتيجة جاءت سلبية لأنها لم تتعاط في حياتها المخدرات».


وأضافت: «أنها لم تتعاط أي نوع من المخدر، إلا بعض المهدئات الطبية التي نصحها الأطباء بها نتيجة ضغوط الشغل عليها».


وتابعت: «أن جمهورها يعلم أنها تعاني من بعض المشاكل الصحية مع الكبد، كما أنها تعاني من مشاكل أخرى في القلب».


وعن حالتها النفسية قالت: «إنها تمر بحالة صعبة لكنها واجهت مشاكلها بحزم، وعن الذين يتهمونها بنشر غسيلها الوسخ على صفحات السوشيال ميديا فقالت، إنها عندما لا ترد عليهم يصفونها بالمتكبرة».


 وأضافت: «هول الدكاكين شو بدي فيهم يفكو عن صرمايتي».


أما عن أزمتها الأخيرة مع نجلها مارك، قالت: «إن ابنها مارك لم يضربها، لكنها غضبت كثيرًا عندما صرخ بوجهها، فدخلت “جروب”، فيه مجموعة من أصدقائها وفتحت قلبها لهم، لكن أحدهم سرب المقطع الصوتي».




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