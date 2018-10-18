الاطفاء, تحذر, المزارعين, من, اشعال, الحرائق, خلال, موسم, الزيتون,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي , اليوم الخميس :" يحلّ في هذه الأيام موسم قطف الزيتون، والذي يصادف في فصل الخريف، الذي يتميّز بالأجواء الخمسينية في بعض الأيام، إلى جانب الرياح الشرقية القوية. كما هو معلوم، يرافق موسم قطف الزيتون، قص وتقليم أشجار الزيتون، وهنا تناشد سلطة الاطفاء والإنقاذ بعدم اشعال النيران في مخلفات تقليم الأشجار في ظل هذه الأجواء.

تشير المعطيات إلى أنه في كل عام خلال موسم قطف الزيتون تتكرر ظاهرة الحرائق الناجمة عن اشعال النيران بمخلفات تقليم الأشجار، خاصة في منطقة الشمال، وتركها مشتعلة ودون مراقبة، الأمر الذي أدى لحرائق كبيرة وأسفر عن إضرار لكروم الزيتون وما يحيطها وللبيئة والاحراش الطبيعية أيضًا.في ظل الأجواء الخمسينية الجافة والرياح الشديدة، تحذّر سلطة الاطفاء في هذه الأيام من اشعال النيران في المناطق المفتوحة، حيث أنّ أحوال الطقس تساعد على انتشار النيران بسرعة أكبر وتهدد مساحات واسعة من كروم الزيتون والاحراش الطبيعية. ونشدد على أنّ اشعال النيران في مثل هذه الأماكن وتركها دون رقابة قد يكلّف غرامات مالية باهظة وملفات جنائية.وتدعو سلطة الإطفاء والإنقاذ الأهالي إلى الانتباه للأطفال خلال التواجد في كروم الزيتون وعدم تركهم لوحدهم دون مراقبة.أخيرًا، سلطة الاطفاء والإنقاذ تتمنى لكم موسم زيتون مبارك ومثمر، دون حرائق وغرامات مالية، ونناشد المواطنين بتوخي الحيطة والحذر واتخاذ سبل السلامة والامان حفاظا على البيئة وعلى سلامتكم.