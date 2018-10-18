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إجتماع لأولياء أمور الطلاب في المدرسة الثانوية التكنولوجيّة طرعان.



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





إستقبلت المدرسة الثانوية التكنولوجية طرعان أهالي الطلاب من طرعان، كفر كنا ،قرى البطوف وبعينة نجيدات وذلك لمدى حرصها على أهمية التواصل بين الأهالي والمدرسة لما فيه مصلحة أبنائهم. 

إستهل مدير المدرسه المربي علي زكي عدوي اللقاء بكلمات ترحيبية بحيث أثنى على دورهم وتواصلهم مع المدرسه لما فيه مصلحة الطلاب ومستقبلهم المهني، كما 
وقام بعرض الرؤية التربوية والخطه السنويّة للمدرسة والبرامج الغنيه والشيقه التي تثري الطلاب وتعود عليهم بالفائدة. 

وبعدها تم عرض فيلم قصير يبيّن إنجازات المدرسة، طلابها وخريجيها بالمجال المهني. 

أختتم البرنامج بإنتخاب لجنة أولياء أمور الطلاب وجلسات صفيّه مع المربين والمعلمين لمتابعة الطلاب عن كثب.

من الجدير بالذكر أن أولياء أمور الطلاب أعربوا عن ثقتهم بالمدرسه إدارة وطواقم، وعن إعجابهم بأداء الإدارة و المعلمين كافة وعن مدى إرتياحهم الكبير من المعامله والعلاقات الطيبه من طواقم المدرسة إتجاه الطلاب.


وفي الختام قدّم مدير المدرسة كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح وإتمام الإجتماع.




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