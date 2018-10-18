ليلة, هادئة, في, غزة-, غرفة, العمليات, تؤكد, جهوزيتها, للرد,

عادت الحياة الى طبيعتها في قطاع غزة صباح اليوم الخميس بعد ليلة طويلة من التوتر في انتظار قرارات اسرائيل بشأن التصعيد على غزة.

وعاش الغزيون حالة من الترقب في ظل ارتفاع وتيرة التهديدات الاسرائيلية والتحليق المستمر لطائرات الاستطلاع في اجواء القطاع.ومع انتهاء ساعات الليل دبت الحياة في شوارع قطاع غزة وتوجه الطلبة الى المدارس والجامعات.من جهتها، قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة والتي عقدت اجتماعا لها الليل الماضي، ان الاحتلال سيجد رداً قاسياً وعنيفاً من الشعب الفلسطيني ومقاومته، وهو رد على الجرائم المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.واكدت جهوزيتها للرد على أي خروقات ، مؤكدة انها مستمرة دائما في التشاور بين فصائل المقاومة، وجاهزة للرد على أي انتهاكات يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.