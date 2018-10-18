نيمار, يتوصل, لصيغة, الرحيل, عن, باريس,

اجتمع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مع ناصر الخليفي، مالك النادي الفرنسي، بحسب تقارير صحفية مؤخرا.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن نيمار توصل لاتفاق مع ناصر الخليفي، للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.وأضافت: "الاتفاق مع الخليفي يسمح لنيمار بالرحيل بنفس القيمة المالية التي انضم بها للنادي، وهي 220 مليون يورو".وتابعت: "من ضمن بنود الاتفاق، أنه حال رحل نيمار عام 2020، ستكون قيمته 200 مليون يورو فقط".وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا، إلى أن نيمار يود العودة لصفوف برشلونة، وأن رئيس الفريق الكتالوني تناقش مع نجوم الفريق في الأمر.وارتبط اسم نيمار خلال الفترة الماضية بالانتقال لريال مدريد، والذي لن يفوت أي فرصة للتعاقد مع البرازيلي، خاصة بعد رحيل هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو