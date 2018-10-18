تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 06:29:41 منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة |  2018-12-27 06:22:37 صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان |  2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |  2018-12-26 23:41:15 صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل |  2018-12-26 22:35:32 عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد |  2018-12-26 23:33:53 القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته |  2018-12-26 23:32:53 تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار |  2018-12-26 20:00:13 القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها |  2018-12-26 20:50:11 اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم |  2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |  2018-12-26 17:31:19 مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت |  2018-12-26 17:30:05 تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر |  2018-12-26 17:23:30 اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص |  2018-12-26 17:21:38 الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا |  2018-12-26 15:55:17 دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ماذا يحصل لجسم الإنسان بعد التخدير العام؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يعتمد الطب في أيامنا هذه على التخدير العام لإجراء العمليات الجراحية، حتى لا يشعر المريض بأي ألم، وفي حالات أقل تعقيدا يتم اللجوء إلى تخدير موضعي محدود، لكن فقدان الوعي لفترة من الزمن لا يخلو من المضاعفات والمخاطر.



وبحسب موقع "ويب طب"، فإن المريض مطالبٌ بأن يكون صريحا مع طاقم العملية حتى يكون أخصائي التخدير على دراية تامة بوضعه الصحي وما إذا كان يعاني أي حساسية أو أمراض خطيرة.


وينصح الخبراء من يعاني السمنة أو اضطراب الوزن بمراجعة الطبيب عقب الحصول على تخدير، لأن بعض المكونات قد تؤدي إلى سكتة دماغية أو أزمة قلبية.


وفي حالات نادرة، يلحق التخدير العام ضررا بالأسنان بسبب أنبوب التنفس الذي يجري إدخاله عن طريق الفم، ويشكو بعض من يخضعون للعملية، جروحا صغيرة في الشفاه، أو كسورا في الأسنان.


فضلا عن ذلك، يعاني بعض الأشخاص حالة من الغثيان والقيء بعد العملية، لكن الأطباء يعتبرون هذا الأمر عاديا، إلا إذا استمر لأكثر من يوم واحد.


وفي حالات أخرى، يجد من يستفيق من التخدير العام صعوبة في التبول، كما يشعرون بانخفاض درجة الحرارة، وألم في العضلات، والتهاب في الحلق، أما الاضطراب السلوكي الذي يحصل بعد استرجاع الوعي مثل الهذيان، فيكون مؤقتا.


ويوضح الأطباء أن هذه المضاعفات ترتبط بالوضع الصحي للمريض، فحين يكون الشخص الذي يخضع لعملية جراحية متقدما في العمر، يتفاقم خطر هذه التبعات غير المرغوب فيها.




كلمات متعلقة

ماذا, يحصل, لجسم, الإنسان, بعد, التخدير, العام؟,

تابعونــا

تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر 2018-12-26 | 17:30:05

بشرى لمحبي البرتقال.. حظوظهم أكبر في حفظ ذاكرتهم مع التقدم في السن. فقد أعطت...

العلماء يكشفون طريقة لتجديد شباب الدماغ العلماء يكشفون طريقة لتجديد شباب الدماغ 2018-12-26 | 15:55:43

استنتج علماء جامعة ديوك الأمريكية أن ممارسة التمارين البدنية بصورة منتظمة، يمكن...

نظام غذائي من فواكه وخضروات قد يمنع الشيخوخة نظام غذائي من فواكه وخضروات قد يمنع الشيخوخة 2018-12-26 | 15:00:01

وضع باحثون من جامعة مينيسوتا طريقة بسيطة ولذيذة لمكافحة الشيخوخة، أساسها...

تحذير للرجال من القاتل الصامت..تقرير يكشف تصاعد ضحايا الكحول تحذير للرجال من القاتل الصامت..تقرير يكشف تصاعد ضحايا الكحول 2018-12-26 | 13:55:39

يتسبب الإفراط في شرب الكحول بآلاف الوفيات سنويا بمختلف دول العالم، كما أن هذه...

"للقضاء على السمنة".. قرار غير مسبوق بالمطاعم "للقضاء على السمنة".. قرار غير مسبوق بالمطاعم 2018-12-26 | 12:50:28

لا يختلف اثنان بشأن خطورة الأطعمة، التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، والأضرار...

3 أنواع فطور تساعدك على خسارة الوزن 3 أنواع فطور تساعدك على خسارة الوزن 2018-12-26 | 11:45:56

يخاف الكثير من الأشخاص من تناول وجبة الفطور لاعتقادهم أنها تحتوي على الكثير من...

على ذمة دراسة.. عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه على ذمة دراسة.. عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه 2018-12-26 | 10:40:16

خلصت دراسة علمية حديثة، إلى أن تقطيع السبانخ ووضعها في عصير أو خلطها مع الألبان،...

أغذية مقاومة للسرطان.. 10 أطعمة تحمي من المرض "القاتل" أغذية مقاومة للسرطان.. 10 أطعمة تحمي من المرض "القاتل" 2018-12-26 | 09:28:40

يعد النظام الغذائي المتوازن أفضل ضمانة للتمتع بصحة جيدة، خصوصا إذا ما عرفنا أن...

كل ما تريد معرفته عن الجروح وعلاجها كل ما تريد معرفته عن الجروح وعلاجها 2018-12-25 | 22:09:30

لا أحد منا لم يُصَبْ ذات يوم بجرح -سواء كان سطحياً أم عميقاً- في جزء ما من أجزاء...

أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون عند تنظيف الأسنان أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون عند تنظيف الأسنان 2018-12-25 | 13:19:15

لا تنجم مشاكل الأسنان دائما عن عدم تنظيفها، فكثيرون يرتكبون أخطاء خلال عملية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وليد ياسن طمرة قتل اتهام زوجته امنة ياسين مدينة شرطة لائحة الرامة اضاءة شجرة الميلاد الطائفة الارثوذوكسية عيد الميلاد ام الفحم هبوات حارقة الشرطة اعتقالات مواجهات احتراق بيت عسفيا اضرار جسيمة اصابات اخماد طواقم اطفاء جولة ثانية انتخابات باقة الغربية جت رئاسة تنافس تصويت تسرب مادة امونيا مصنع قرب نهاريا فجر اليوم لوحمي هغيتؤوت طلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس اضراب عام مدارس يشمل طمرة هدم بيت عمر ياسين فيديو معلم يضرب طلاب بعنف عصا موجة غضب قطاع غزة تحقيق السجن 22 شهرا ايمان كنجو شفاعمرو الانضمام داعش سوريا مدينة محكمة موسم سباحة انتهاء عام 2016 مصرع 42 غريقا غرقا ضحايا حيفا الكرمل شواطئ منقذ كنان عرفات حمدان اصابة طفل مجد الكروم دهس حادث تعرض دورة سباحة سفريات سيارة علي سلام يهاحم ايمن عودة روح من هون خربتوا البلد حرقتوا روخ على حيفاالقدس سائق حافلة مسحوب رخصته السياقة الشرطة مخدرات جيوب اسلحة ذخيرة مضارب البدو سجن بئر السبع اعتقال مشتبه النقب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com