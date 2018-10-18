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كاليفورنيا.. صنعت الحلوى من جثة جدتها وقدمتها لزملائها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فتحت السلطات الاميركية تحقيقاً في ولاية كاليفورنيا في صحة تقارير مفادها أن طالبة قدمت قطعا من الحلوى تحتوي على رماد جدتها المتوفاة لزميلاتها وزملائها في المدرسة.وقالت التقارير إن التلاميذ الذين قدمت لهم الحلوى لم يكونوا يعلمون بمحتوياتها.

 وأوردت التقارير بحسب موقع قناة “بي بي سي” البريطانية بأن السلطات في كاليفورنيا احيطت علما بالموضوع من خلال تلاميذ في المدرسة، ولكنها لم تفحص الحلوى للتحقق من صحته إلى الآن.


ورفضت مدرسة دا فينشي الثانوية التعليق على الحادث، ولكنها قالت إن المتورطين فيه “يشعرن بالندم.”


وقالت الشرطة إن الحلوى المعفرة بالرماد قدمت إلى 9 تلاميذ في المدرسة، ولكنها أضافت بأنها لا تعلم عدد المتورطين في توزيعها.


وقال أحد التلاميذ لقناة FOX 40 التلفزيونية المحلية إن احدى التلميذات أخبرت زملاءها بأن قطع الحلوى التي قدمتها لهم قبل أسبوعين كانت تحتوي على رماد جدتها.


وقال مدير المدرسة تايلر ميلساب في رسالة وجهها إلى أولياء أمور التلاميذ إنه “لا يوجد أي مخاطر صحية لمدرستنا أو أي من تلاميذنا.”


وقال ضابط الشرطة بول دوروشوف لقناة CBS 13 التلفزيونية إن القضية “غريبة حقا.”


وأضاف، “هذا أمر غير مألوف”، مضيفا أنه يقتضي “إجراء المزيد من البحوث” للتأكد من إمكانية مقاضاة المتورطين والتهم التي يمكن توجيهها إليهم.




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