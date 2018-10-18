حليمة, بولند, تثير, غضب, الجمهور, بجرأتها, أثناء, الرقص,

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لهجوم جديد من جمهورها بسبب فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام، ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية “شو حلو” للفنان اللبناني زياد برجي.

الهجوم الذي تعرضت له بولند جاء بسبب فستانها الذي ارتدته، وتبين أنه من دون أكمام، حيث كشف عن جسدها، خلال رقصها على أنغام الأغنية.وعلق عدد من الجمهور بأن الإعلامية الكويتية أصبحت كبيرة على مثل هذه الحركات والتصرفات، فيما قال أحدهم “لو تنزعين فُستانك أحسن”.وكشف بولند بأن الفيديو جزء من جلسة تصوير خضعت لها، وسألت جمهورها عن رأيهم باللوك الجديد الذي ظهرت فيه، كما طلبت منهم أن لا يلتفتوا للجزء الأخير عند توجهها إلى المصور بالقول “بس خلاص”.