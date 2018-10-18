تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 10:22:33 نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار |  2018-12-31 10:21:20 ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا |  2018-12-31 10:06:18 خبر غير سعيد من واتساب.. تحديث 2019 صدمة |  2018-12-31 09:48:16 مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة |  2018-12-31 08:37:41 ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة |  2018-12-31 08:34:35 غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم |  2018-12-31 08:33:29 تعرفوا على "أجمل فتاة على الأرض" |  2018-12-31 08:32:23 آلاف "السترات الصفراء" تهدد ليلة الشانزلزيه.. وذعر في فرنسا |  2018-12-31 08:29:02 الناصرة - للسنة الثانية، جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تتبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة |  2018-12-31 06:26:31 فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة |  2018-12-31 06:23:48 اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة |  2018-12-31 06:22:29 "قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر |  2018-12-30 22:51:55 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية |  2018-12-30 22:43:10 سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل |  2018-12-30 22:41:39 اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دخيل حامد: نعمل من أجل ان نحيى بكرامة وليس من أجل ان نموت



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق
  • في العام 2015، 39 ضحية
  • في العام 2016، 50 ضحية
  • في العام 2017، 35 ضحية
  • منذ بداية سنة 2018، وحتى 15.10.2018، 36 ضحية
  • مئات الجرحى اصيبوا بجراح خطيرة وحرجة
  • q من حوادث العمل في فرع البناء بسبب السقوط من ارتفاعات.
مأساة حوادث العمل في فرع البناء تحتم إتخاذ إجراءات سريعة وفورية من قبل وزارة العمل والرفاه، وذلك من خلال زيادة عدد المفتشين على ورشات البناء، كيف يعقل 25 مفتشا ملقاة على عاتقهم مهمة التفتيش على 12500 ورشة عمل



في ورشات العمل المأساة تلو المأساة والحكومة لم تحرك ساكنا، وذلك لاسباب طبقية، سياسية واقتصادية، ولان معظم الضحايا هم من العمال الفلسطينيين من طرفي الخط الاخضر ومن العمال الاجانب ومن الشرائح الفقيرة والمستضعفة والمهمشة.


بفضل نضال كتلة الجبهة بالهستدروت ونعمت اعلنت الهستدروت عن نزاع عمل اعتبارا من 8.10.2018 واذا لم يتم التجاوب مع مطالب الهستدروت سيحدد تاريخ الاضراب، الذي يشمل كل المرافق الاقتصادية وذلك مباشرة بعد انتخاب السلطات المحلية التي ستجري يوم 30.1.2018


مطالب الهستدروت من الدولة لتحسين وضع الامن والامان في فرع البناء


تبني المقاولين المعايير الاوروبية لبناء السقايل الآمنة.


تحديد جسم مسؤول عن عمل الرافعات ووضع حد للفوضى السائدة اليوم حيث بامكان كل من يرغب ان يقوم بتشييد رافعات


وضع حد للرخص المزورة لمشغلي الرافعات "مسؤولية وزارة العمل والرفاه"


ان تشمل مناقصات الدولة ملحق أمان مع تفضيل الشركات المحافظة على سلامة العاملين، وذكر الشركات التي تحدث بها حوادث عمل قاتلة او اصابات حرجة


تاهيل مهني بشكل دائم ومستمر ودوري وملائم للعاملين في فرع البناء وبالاخص للعاملين على ارتفاعات، ولمشغلي الرافعات


تعيين مسؤولي أمن وأمان بورشات العمل


سن تعليمات جديدة لمسجل المقاولين، التابع لوزارة الاسكان، ومنح مسجل الشركات امكانية الغاء التصاريح للمقاولين الذي تحدث بورشات العمل التابعة لهم اصابات قاتلة وخطيرة


وضع سلم للمسؤولية في ورشات البناء على المبادر المقاول الرئيسي ومدير العمل، العمل وعدم تحميل المسؤولية للمقاول الثانوي فقط.


الاهتمام بتنفيذ القوانين والتعليمات المتعلقة بالأمن والأمان.


زيادة عدد المفتشين على ورشات البناء وتأمين معاشات وآليات ملائمة لهم للقيام بمهام عملهم، (مسؤولية وزارة العمل)، وتزويدهم بسيارات


ألزام السلطات المحلية بحتلنة وزارة العمل والرفاه، حول اصدار التراخيص الصادرة لبناء ابنية مرتفعة، ليتسنى مراقبتها


اقامة الوحدة الشرطية الخاصة بالتحقيق بحوادث العمل.


اغلاق ورشات العمل التي تحصل بها اصابات قاتلة او حرجة لمدة 48 ساعة للتحقيق باسباب الحوادث وعدم فتحها قبل


اعطاء محفزات مالية للعمال، وشهادات تقدير للمشغلين الذين يحافظون على انظمة الأمن والأمان.




كلمات متعلقة

دخيل, حامد:, نعمل, من, أجل, ان, نحيى, بكرامة, وليس, من, أجل, ان, نموت,

تابعونــا

نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار 2018-12-31 | 10:22:33

كشف تحقيق موسع أجريته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أن الجيش الاسرائيلي...

مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة 2018-12-31 | 09:48:16

من المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات انخفاضا جديدا بداية العام 2019 في البلاد للشهر...

الناصرة - للسنة الثانية، جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تتبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة الناصرة - للسنة الثانية، جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تتبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة 2018-12-31 | 08:29:02

قررت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد وللسنة الثانية تبنى اطلاق الالعاب النارية في...

اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة 2018-12-31 | 06:23:48

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى غائم...

اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية 2018-12-30 | 22:51:55

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة قبل قليل بلاغ...

سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل 2018-12-30 | 22:43:10

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن ملثمان وصلا مساء اليوم الاحد الى...

اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة 2018-12-30 | 22:41:39

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار بين مجموعة شبان وقع مساء...

حادث طرق ضرب وهرب في مفترق الياكيم حادث طرق ضرب وهرب في مفترق الياكيم 2018-12-30 | 20:33:39

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: محققون مختصو حوادث...

اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة 2018-12-30 | 20:28:22

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشارون ان شاب من مدينة الطيرة اصيب بعيارات...

اهالي ام الفحم والمنطقة يستقبلون الشيخ رائد صلاح بعد نقله للحبس المنزلي اهالي ام الفحم والمنطقة يستقبلون الشيخ رائد صلاح بعد نقله للحبس المنزلي 2018-12-30 | 19:29:20

استقبل اهالي مدينة ام الفحم والمنطقة مساء اليوم الاحد بمدخل المدينة فضيلة الشيخ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خالد طاطور الرينة مجلس محلي اساءة استخدام موظف مقرب نائب عام تحويل ملف حريق منطقة مفتوحة اعشاب دالية الكرمل طائرات اطفاء اخماد قرية طقس حار درجات رئيس سلطة محلية حسين الهيب تعزية عائلة شمعون بيريس مشاركة وفد زيود السجن علاء ام الفحم 25 عاما محكمة عقوبة دهس محاولة قتل جنود مواطنين يهود افتتاح العام الدراسي طلاب يعايد الطلاب استقبال رئيس البلدية علي سلام احمد دوابشة زيارة حديقة حيوانات قرية دوما يغادر المستشفى الطفل جلسة بلدية رهط عطا ابو مديغم الاحداث الاخيرة وجهاء النقب اصابة شخص عامل حيفا انهيار جدار ورشة بناء خطيرة مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية احتراق شاحنة طرعان مدخل اضرار ازدحامات مرورية خسارة سخنين بيتار القدس مباراة اتحاد ابناء اعتقال مشجع مفرقعات شجار الشرطة بيتح تكفااغلاق الشرطة الحرم القدسي الشريف حتى الخميس امام الزوار حريق هائل منطقة حرشية العين قرية طرعان اشجار قرب البيوت اطفاء اخماد رعنانا اطلاق نار شاب القدس طعن يهودي حريق اشتعال النار النيران في محل تجاري مدينة ام الفحم اطفاء اخماد شرطة تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com