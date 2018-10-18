احتراق, حافلة, ركاب, صغيرة, في, حيفا, والشرطة, تحقق,

جاءنا من كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ القطرية : " عمل طاقم اطفاء وانقاذ، فجر اليوم، على اخماد حريق شب داخل حافلة ركاب صغيرة في شارع "هتسيونوت" بمدينة حيفا . حيث أتت النيران على المركبة بالكامل، ويتم فحص شبهات اضرام النيران بشكل متعمد. الجدير ذكره أنه كانت هنالك محاولة لاضرام النيران بالحافلة نفسها قبل نحو شهر".

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