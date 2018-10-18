أنباء, تتحدث, عن, بدء, إيران, سحب, قواتها, من, سوريا,

أفادت صحيفة الجريدة الكويتية نقلا عن مصدر رفيع في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، أن إيران بدأت سحب مقاتليها من مناطق في شمال وشمال شرق سوريا، منذ أكثر من أسبوعين.

وأضافت أن الإيرانيين أخلوا كذلك عدداً من المواقع المهمة، في مناطق متعددة من سوريا، وخصوصاً مطار "تي فور"، الذي تسلمه الجيش الروسي كاملا، لنصب صواريخ S300 للدفاع الجوي فيه.ولفتت الجريدة إلى أن موسكو طالبت طهران والقوات الموالية لها بالابتعاد عن مواقع تركيبS300، لعدم إعطاء الأميركيين والإسرائيليين سببا لضربها.وذكر المصدر أن طهران فوجئت، الأسبوع الماضي، بقرار روسيا التوقف عن تسليم أي أسلحة لأنصار إيران في سوريا، ومطالبتها بدفع ثمن هذه الأسلحة نقدًا.