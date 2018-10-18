بيت, لحم, تفجع, بوفاة, الشابة, فاطمة, زعول, (22, عاما), قبل, زفافها, بفترة,

انتقلت الى رحمة الله تعالى الشابة فاطمة سمير نصار زعول (22 عاما) من قرية حوسان في بيت لحم-, وذلك اثر مرض عضال لم يمهلها طويلا .وكانت تتعالج في مستشفى تل هشومير في تل ابيب حتى وافتها المنية هناك .يذكر ان فاطمة مخطوبة وعلى وشك الزواج--فاطمة هي ضحية من ضحايا هذا المرض الخبيث.وعرف عنها حسن اخلاقها وطيبتها- حسب المقربين منها.نسال اهلها الصبر والسلوان-وكل من عرفها- والرحمة والدعاء لها.