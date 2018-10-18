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بيت لحم تفجع بوفاة الشابة فاطمة زعول (22 عاما) قبل زفافها بفترة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




انتقلت الى رحمة الله تعالى الشابة فاطمة سمير نصار زعول (22 عاما) من قرية حوسان في بيت لحم-, وذلك اثر مرض عضال لم يمهلها طويلا .

وكانت تتعالج  في مستشفى تل هشومير في تل ابيب حتى وافتها المنية هناك .

يذكر ان فاطمة مخطوبة وعلى وشك الزواج--فاطمة هي ضحية من ضحايا هذا المرض الخبيث.

وعرف عنها حسن اخلاقها وطيبتها- حسب المقربين منها.

نسال اهلها الصبر والسلوان-وكل من عرفها- والرحمة والدعاء لها.




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