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اللقطات الأولى من موقع الانفجار بمبنى كلية بوليتيكنك في القرم الروسية



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اللقطات الأولى من موقع الانفجار بمبنى كلية بوليتيكنك في القرم الروسية




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